Más que una escuela: cuál es la historia y el valor que guarda la Normal de Paraná

La Escuela Normal de Paraná ocupa un lugar fundamental en la historia de la educación argentina: fue la primera institución del país destinada a la formación sistemática de maestros. En el Día del Maestro, el docente y arquitecto Fernando Ponce repasó ante Elonce los orígenes del establecimiento y el legado educativo que dejó Domingo Faustino Sarmiento.

Ponce explicó que la elección de Paraná estuvo vinculada con la tarea educativa impulsada previamente por Justo José de Urquiza. Como antecedente mencionó la creación, en 1849, del histórico Colegio del Uruguay, en Concepción del Uruguay, una institución que tuvo un papel central en la formación de dirigentes.

Fernando Ponce, arquitecto (Elonce)

En ese contexto, Sarmiento eligió Paraná para establecer la primera Escuela Normal del país, que comenzó a funcionar el 16 de agosto de 1871. El edificio original utilizado por la institución ya no existe, debido a que fue demolido durante el siglo XX. En el mismo lugar se levantó posteriormente la construcción que actualmente ocupa la escuela.

Paraná, semillero de maestros

"Los paranaenses tenemos el privilegio de tener esta primera Escuela Normal, el semillero de esos maestros normales que salieron de Paraná", sostuvo Ponce. El especialista destacó especialmente la influencia que tuvo el normalismo en la organización del sistema educativo argentino.

(Elonce)

En ese proceso también tuvieron protagonismo las maestras estadounidenses convocadas durante la presidencia de Sarmiento para trabajar en la formación docente. Según recordó Ponce, 14 de aquellas educadoras llegaron a Paraná. Entre ellas se encontraba Sara Chamberlain de Eccleston, vinculada con la creación del primer jardín de infantes de la Argentina, que comenzó a funcionar en Paraná en 1884.

"Paraná tiene un doble privilegio: tener el primer jardín de infantes y tener la primera Escuela Normal del país", destacó. El arquitecto lamentó que posteriormente se abandonara el modelo normalista y planteó: "Siempre digo lo mismo: ¿qué hubiese sido de nuestra educación si hubiésemos seguido esa mirada sarmientina de la formación de maestros?".

Un edificio con características únicas

La actual Escuela Normal presenta una arquitectura de influencia francesa y ocupa prácticamente toda una manzana del centro paranaense. Ponce explicó que el antiguo edificio existente en el lugar había funcionado como Casa de Gobierno durante el período en que Paraná fue capital de la Confederación Argentina, aunque de aquella construcción no quedan estructuras.

Entre los elementos destacados del edificio actual mencionó su escalera de honor y un importante vitral ubicado en el interior. También puso especial énfasis en una característica poco conocida: el observatorio astronómico que posee la institución.

(Elonce)

"Creo que es la única escuela que tiene observatorio propio", indicó. Durante décadas, generaciones de alumnos realizaron allí actividades y observaciones del cielo. Aunque actualmente se encuentra en desuso, su cúpula todavía puede distinguirse desde el exterior.

Un llamado a preservar el patrimonio y valorar a los docentes

Ponce recordó que la Escuela Normal tiene reconocimiento como Monumento Histórico Nacional y remarcó la necesidad de proteger un edificio que forma parte de la identidad educativa y arquitectónica de Paraná.

En el Día del Maestro, el especialista aprovechó además para extender un reconocimiento a quienes ejercen la profesión. "La labor docente es una labor absolutamente maravillosa", expresó, y recordó especialmente a las maestras que marcaron su propia formación.

"Fundamentalmente, el mensaje es valorar la tarea del docente en el aula. Esa es la tarea que como sociedad nos debemos", concluyó Ponce, al reivindicar el legado de una institución desde la que partieron generaciones de maestros que contribuyeron a construir el sistema educativo argentino.