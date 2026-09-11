En LAM aseguraron que Natalia Pastorutti y Andrés Manini estarían separados y atravesarían diferencias por la división de bienes. La cantante evitó confirmar la ruptura y remarcó que sus hijos “están bien”.
Natalia Pastorutti respondió a las versiones de separación tras 30 años en pareja con Andrés Manini, su compañero desde la adolescencia y padre de sus dos hijos. Los rumores fueron difundidos en LAM, donde afirmaron que la relación habría terminado y que existirían desacuerdos económicos relacionados con una eventual división de bienes.
La información fue presentada por Pilar Smith, quien sostuvo que la pareja atravesaría un divorcio conflictivo después de casi tres décadas de relación. “Se habla de un divorcio conflictivo porque no se están poniendo de acuerdo con el tema de la división de bienes y en el tema monetario”, afirmó la panelista durante el programa.
Smith agregó que vecinos del barrio cerrado de Arequito donde residía la familia habrían escuchado discusiones durante los últimos meses. “Se escuchaban muchas discusiones, muchas peleas fuertes y gritos”, señaló. No obstante, esas afirmaciones fueron expuestas como versiones televisivas y no recibieron una confirmación pública por parte de los involucrados.
La respuesta de Natalia Pastorutti
Consultada por una cronista de LAM, Natalia Pastorutti decidió preservar su intimidad y no confirmó expresamente la separación. “Es una cuestión privada, pero los chicos están bien. Eso es lo importante”, respondió la cantante ante las preguntas sobre su situación sentimental.
Sus palabras constituyeron hasta el momento la única referencia pública de Pastorutti sobre el tema. La artista no brindó detalles sobre el estado de su relación con Manini ni se refirió a las supuestas diferencias económicas mencionadas en televisión.
Una relación iniciada en la adolescencia
Natalia Pastorutti y Andrés Manini se conocieron cuando eran chicos y comenzaron su noviazgo a fines de la década de 1990. Después de más de 15 años juntos, celebraron su casamiento mediante una ceremonia íntima y mantuvieron un perfil reservado respecto de su vida familiar.
La pareja tuvo dos hijos: Pascual, nacido en 2016, y Salvador, en 2021. Durante los últimos años, la familia permaneció instalada en Arequito, mientras la cantante viajaba regularmente a Buenos Aires para cumplir con sus compromisos profesionales.
Actualmente, Natalia integra el programa Es mi sueño. Mientras continuaron circulando versiones sobre una posible ruptura, la artista eligió no exponer aspectos de su intimidad y concentró su respuesta en el bienestar de sus hijos.