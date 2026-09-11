Sydney Sweeney volvió a ser tendencia por una provocadora campaña deportiva

Sydney Sweeney volvió a convertirse en uno de los nombres más comentados en redes sociales después de protagonizar una nueva campaña publicitaria vinculada con el mundo del deporte. La actriz estadounidense fue elegida por Novig, una plataforma de predicciones deportivas, para encabezar una producción que rápidamente se viralizó.

El comercial apuesta por una combinación de referencias a distintas disciplinas, humor y una estética deliberadamente provocadora. Durante las diferentes escenas, la protagonista de Euphoria utiliza elementos relacionados con fútbol, básquet, tenis y fútbol americano como parte central de la puesta visual.

“¿Creés que sabés de deportes? Demostralo. Novig es solamente deportes”, expresa la actriz al comienzo de la pieza. El mensaje apunta a destacar que la plataforma concentra sus propuestas exclusivamente en competencias deportivas.

Una campaña centrada en el deporte

En otro momento del anuncio, Sydney Sweeney aparece sobre un aro de básquet y afirma: “Querían un espectáculo, pero esto es solamente deporte”. La frase funciona como uno de los ejes de una publicidad construida alrededor del contraste entre su imagen y el producto promocionado.

La producción también incluye secuencias con equipamiento de fútbol americano y accesorios correspondientes a otras disciplinas. “Solamente vos, tus predicciones y los deportes”, señala otro de los mensajes utilizados para explicar el concepto de la plataforma.

Según la campaña, Novig busca diferenciarse de otros servicios al concentrarse exclusivamente en eventos deportivos, sin incluir mercados relacionados con política, conflictos internacionales u otras temáticas.

Las imágenes se viralizaron en redes

La publicidad comenzó a circular rápidamente entre los usuarios y generó comentarios de distinto tono. Parte de las reacciones se enfocaron en la estética elegida, mientras que otras destacaron la estrategia de utilizar a una de las actrices más reconocidas de su generación para promocionar una marca relacionada con el deporte.

Las imágenes de Sydney Sweeney fueron replicadas en distintas plataformas y volvieron a colocar a la artista en el centro de la conversación digital. Algunos usuarios destacaron el humor de la propuesta y otros debatieron sobre la forma en que la campaña utiliza su imagen.

La repercusión se suma a una serie de trabajos publicitarios protagonizados por la actriz durante los últimos años, varios de los cuales generaron discusiones más allá del producto que buscaban promocionar.

Un antecedente que también generó debate

En 2025, la artista había participado de una campaña de American Eagle que provocó una fuerte conversación en redes por un juego de palabras en inglés entre “jeans” y “genes”. Algunas interpretaciones de aquel anuncio derivaron en críticas y discusiones sobre su mensaje.

Tiempo después, la propia actriz aseguró que la magnitud de la polémica la había sorprendido y rechazó algunas de las lecturas que circularon alrededor de aquella producción.

Ahora, Sydney Sweeney volvió a apostar por una publicidad de fuerte impacto visual. La campaña de Novig logró instalarse rápidamente en las redes sociales y sumó un nuevo capítulo a la relación de la actriz con producciones comerciales que buscan generar conversación además de promocionar una marca.