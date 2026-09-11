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Detectaron cocaína en el organismo de un niño hospitalizado por convulsiones

El chico fue trasladado al Vilela de Rosario el martes y los análisis revelaron la presencia de la sustancia en su organismo. La causa se investiga como tentativa de homicidio agravado por el vínculo y suministro de estupefacientes a un menor

11 de Septiembre de 2026
Hospital Víctor J. Vilela de Rosario
Hospital Víctor J. Vilela de Rosario

El chico fue trasladado al Vilela de Rosario el martes y los análisis revelaron la presencia de la sustancia en su organismo. La causa se investiga como tentativa de homicidio agravado por el vínculo y suministro de estupefacientes a un menor

Un niño ingresó con convulsiones al Hospital Víctor J. Vilela de Rosario y, tras los estudios correspondientes, se confirmó que tenia cocaína en su organismo; en el marco de la investigación por el caso, los padres del menor fueron detenidos.

 

El pequeño -de quien no trascendió la edad pero se supo que es menor de edad- había sido llevado al Vilela el pasado martes con un cuadro de convulsiones.

 

En los análisis médicos que le realizaron se detectó cocaína en su organismo, por lo que se inició una pesquisa de la Policía de Investigaciones (PDI), a través del Departamento Operativo de Investigaciones y la Brigada Unidad de Violencia Altamente Lesiva (Uval), para establecer en qué circunstancias el nene habría recibido la droga.

Los padres del niño quedaron detenidos este jueves.-
Los padres del niño quedaron detenidos este jueves.-

Asimismo, llegaron a reunir elementos que permitieron al fiscal disponer la detención de los padres del niño, Pablo B. y Valeria C., ambos de 47 años.

 

El hombre fue apresado este jueves en San Martín y Pasaje Pino, y la mujer en Italia al 2800. Podrían ser imputados por tentativa de homicidio agravada por el vínculo, en concurso ideal con el suministro gratuito de material estupefaciente, agravado por tratarse de un menor de edad.

 

Los dos quedaron a disposición de la Fiscalía mientras la investigación permanece en curso.

 

Temas:

Rosario niño con cocaína en sangre
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