Día del Maestro: por qué se conmemora cada 11 de septiembre en Argentina

El Día del Maestro se conmemora este viernes 11 de septiembre en Argentina, fecha en la que no habrá clases en los establecimientos educativos alcanzados por el calendario escolar. La jornada está destinada a reconocer la labor de los docentes y recuerda el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.

A diferencia de un feriado nacional, la conmemoración tiene carácter de asueto escolar, por lo que la suspensión está vinculada específicamente con la actividad educativa.

De esta manera, las aulas permanecerán sin actividad durante la jornada.

La fecha adquiere una particularidad este año debido a que cae viernes, por lo que para los estudiantes alcanzados por el asueto la actividad escolar se retomará después del fin de semana.

A quiénes alcanza el asueto por el Día del Maestro

La conmemoración del 11 de septiembre comprende principalmente a los establecimientos de nivel inicial y primario, tanto de gestión estatal como privada, de acuerdo con los respectivos calendarios escolares jurisdiccionales.

Por ese motivo, las familias deben tener en cuenta la suspensión de las actividades al momento de organizar la jornada. En el caso de otros niveles educativos, el alcance puede depender de lo establecido por cada jurisdicción y del calendario correspondiente.

El Día del Maestro constituye una de las principales fechas del calendario educativo argentino y tradicionalmente está acompañado por actos y homenajes en las escuelas durante las jornadas previas.

Por qué el 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro

La elección del 11 de septiembre responde al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Murió en Paraguay en 1888 y, con el paso del tiempo, su nombre quedó asociado al impulso de la escuela pública, la expansión de la enseñanza y la formación docente.

La fecha, de todos modos, no se oficializó de inmediato. De acuerdo con el material del Museo Histórico Sarmiento, el origen institucional de la conmemoración se remonta a la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas, realizada en Panamá entre septiembre y octubre de 1943.

Allí se promovió un homenaje al maestro de escuela primaria y se señaló que no había día más oportuno que el 11 de septiembre, aniversario de su muerte.

Esa resolución fue adoptada oficialmente en la Argentina en 1945, durante la presidencia de Edelmiro Farrell. Décadas más tarde, en 1994, la Unesco estableció el 5 de octubre como Día Mundial de los Docentes, pero en el país se mantuvo la tradición del 11 de septiembre para homenajear a los maestros.

La convivencia de ambas fechas muestra que la celebración argentina tiene un origen histórico propio, ligado a la trayectoria de Sarmiento y al peso que su figura conserva en el sistema educativo.

El rol de Sarmiento en la educación

La figura de Domingo Faustino Sarmiento ocupa un lugar central en la construcción del sistema educativo nacional. Nacido en San Juan el 15 de febrero de 1811, tuvo una formación formal limitada durante su infancia y completó gran parte de sus estudios de manera autodidacta. Esa experiencia personal suele aparecer en los relatos históricos sobre su defensa de una enseñanza más amplia, accesible y sostenida por el Estado.

Las fuentes oficiales lo ubican como maestro rural, periodista, funcionario y luego presidente de la Nación entre 1868 y 1874. Durante ese período impulsó políticas orientadas a ampliar la red escolar en todo el país. Entre los datos más citados sobre su gestión aparece la creación de más de 800 escuelas y un crecimiento de la matrícula de 30.000 a más de 110.000 alumnos en seis años, además de iniciativas vinculadas a la formación docente, el financiamiento de establecimientos y la difusión de bibliotecas.

Su nombre también aparece asociado a la Ley de Subvenciones para reunir fondos destinados a la construcción de escuelas, al primer censo escolar y a la promoción de organismos como la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y la Biblioteca Nacional de Maestros, fundada en 1870. En paralelo, los registros del museo dedicado a su figura destacan su interés por conocer sistemas educativos de Europa, África y Estados Unidos, experiencias que luego trasladó a su producción intelectual y a su acción pública.

Con el tiempo, Sarmiento fue incorporado al imaginario escolar argentino como el “padre del aula”, una expresión que resume el vínculo entre su legado político y la expansión de la enseñanza pública.

Una jornada dedicada a los docentes

La conmemoración trascendió con el paso de los años la figura histórica de Sarmiento para convertirse en una fecha destinada a valorar el trabajo cotidiano de los maestros.

En las escuelas, los días anteriores suelen realizarse actos, reconocimientos y actividades especiales. Este viernes, en tanto, la actividad habitual quedará suspendida en los niveles alcanzados por el asueto.