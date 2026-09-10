Ciervo axis en Entre Ríos: alertan que “están arrasando con todo” y explican cómo controlar su avance

El ciervo axis en Entre Ríos extendió su presencia a los 17 departamentos de la provincia y su crecimiento encendió la preocupación por los efectos que provoca sobre los ecosistemas, las especies autóctonas y las producciones agropecuarias. Carlos Piña, investigador del CONICET, explicó a Elonce que el fenómeno también involucra al cerdo cimarrón y consideró necesario avanzar con mecanismos de control sistemáticos y sostenidos.

Durante una entrevista con Moviendo el Avispero, Piña advirtió sobre la magnitud que alcanzó la expansión de ambas especies exóticas invasoras. “El ciervo axis y el cerdo cimarrón están en aumento no solo en Entre Ríos, sino en gran parte del país. Son un problema como especies exóticas invasoras, no tienen predadores, están arrasando con todo. Realmente el problema es grave”, afirmó.

El avance llegó incluso a zonas urbanizadas. El especialista recordó que meses atrás un ejemplar fue atropellado en Boulevard, frente a la Estación Belgrano, prácticamente en el centro de Santa Fe. “Estos animales ya no solo no respetan límites geográficos, sino que tampoco están respetando los lugares que entendemos que son más para las personas, como la ciudad. Están avanzando realmente por todos lados”, sostuvo.

El impacto sobre las especies autóctonas

Uno de los principales problemas ambientales está relacionado con la competencia por alimentos y espacios. Según explicó Piña, el axis utiliza recursos que también necesitan animales autóctonos, como el guazuncho, lo que puede generar desplazamientos dentro de los ecosistemas.

“El problema de las exóticas es que consumen alimentos como las nativas. Un ciervo comiendo alimento le quita lugar, nicho o espacio de vida a las especies nativas, al guazuncho, por ejemplo, con el cual compite muy cercanamente, y eso puede generar un desplazamiento”, explicó.

El cerdo cimarrón, en tanto, suma otro impacto debido a su alimentación omnívora. Piña indicó que existen registros de ejemplares que destruyeron nidos de yacaré para consumir sus huevos y que también afectan a aves que nidifican sobre el suelo. A eso se agregó la modificación de las características del terreno provocada por el desplazamiento de los animales.

Daños en árboles y producciones

El ciervo axis también puede ocasionar daños sobre la vegetación. El investigador explicó que los machos utilizan los árboles durante el crecimiento de sus astas y pueden retirarles parte de la corteza. “Suelen pelarle, sacarle la corteza al árbol, de tal forma que pueden llegar a matarlo y es un problema”, señaló.

A esto se suma la capacidad del animal para dispersar semillas de plantas invasoras. “Son una especie exótica invasora que ayuda a propagar a otras especies exóticas. Por ejemplo, comen los frutos de vegetales y ayudan a distribuirlos”, indicó Piña.

El fenómeno también preocupa a productores entrerrianos porque los animales encuentran alimento disponible en campos y cultivos. El especialista vinculó parte de esa expansión con los cambios que experimentó el uso del suelo durante las últimas décadas. “Estos animales se favorecen de esa oferta de alimentos. Por eso hay problemas con los productores, que dicen que les comen las plantaciones y les generan daños productivos”, manifestó.

La cantidad de ejemplares detectados

Una evaluación realizada junto a personal del Parque Nacional Pre-Delta permitió dimensionar la concentración de axis en sectores estudiados. Para el relevamiento utilizaron drones equipados con cámaras térmicas, tecnología que facilitó la detección de ejemplares cuando salían de sectores boscosos.

“Hemos determinado un valor de casi un individuo por hectárea; es un poquito menos, 0,86 individuos por hectárea. ¿Se imaginan que un individuo por hectárea es un montón?”, señaló el investigador. Además, indicó que el axis resultó la especie más abundante registrada durante el muestreo, incluso por encima del carpincho.

La rápida reproducción representa otro factor que favorece su expansión. “La hembra gesta en muy poco tiempo y a los pocos meses de nacido ya su descendencia puede reproducirse nuevamente. Entonces, la tasa de crecimiento es altísima”, explicó. Según señaló, incluso se registraron hembras próximas a parir mientras todavía amamantaban otra cría.

Presencia en toda Entre Ríos

Piña mencionó un trabajo reciente sobre el proceso de invasión de la especie en territorio entrerriano. “Lo que tienen registrado es que en los 17 departamentos hay presencia de axis, o sea, tomaron toda la provincia”, afirmó.

El especialista explicó que la especie es originaria de Asia y fue introducida en Argentina durante el siglo pasado. En su ambiente natural existen grandes depredadores capaces de controlar sus poblaciones, una situación que no se replica en el territorio argentino.

“Acá no tienen predadores naturales, entonces no tienen casi mortandad y se encuentran en un ambiente que les es favorable”, advirtió. Un puma podría eventualmente atacar ejemplares pequeños, pero no representaría un mecanismo suficiente para controlar animales adultos.

Qué alternativas existen para controlar al axis

Frente al crecimiento de la población, Piña consideró extremadamente difícil lograr una erradicación completa. “Entiendo que erradicarlos es muy complejo. Es muy difícil que lleguemos a decir que Argentina o la provincia de Entre Ríos va a estar libre de ciervos axis. Lo que podemos hacer es controlarlo y para eso hay que aumentarle la mortandad”, explicó.

Entre las alternativas apareció la caza, aunque aclaró que una acción deportiva aislada no modifica el problema ambiental. “No sirve de nada que un cazador deportivo vaya a un lugar y cace un animal. Eso no aporta nada más que al cazador hacer su actividad y llenarse el freezer de carne si lo consume, pero no resuelve el problema”, sostuvo.

Para el investigador, cualquier estrategia debería alcanzar una escala considerable, mantenerse en el tiempo e involucrar distintos sectores. Incluso planteó la posibilidad de incorporar la carne obtenida a circuitos productivos mediante frigoríficos, con el objetivo de generar recursos que permitan sostener las tareas de extracción.

“Insisto, la caza deportiva no sirve de nada en términos ambientales para la reducción de estas especies”, remarcó Piña. Finalmente, sostuvo que los esfuerzos individuales en campos particulares resultarían insuficientes debido a la capacidad de desplazamiento de los animales. “No vamos a cambiar mucho si no lo hacemos de manera sistemática, sostenida y con un alcance mucho mayor que la escala predial”, concluyó.