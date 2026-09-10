A dos meses del temporal, familias reclamaron por las obras en una escuela de La Criolla

A dos meses de la tormenta que provocó importantes daños en el edificio, familias, padres, vecinos y miembros de la comunidad educativa de la Escuela N° 64 “Juan Bautista Alberdi” de La Criolla volvieron a reclamar respuestas. Durante la mañana de este miércoles realizaron un abrazo simbólico a la institución para visibilizar la situación y pedir soluciones concretas.

La comunidad educativa sostiene que, desde el temporal, la escuela no pudo recuperar su funcionamiento habitual. Mientras esperan las obras necesarias para reparar los sectores afectados, los alumnos continúan con una modalidad de clases rotativas y virtuales.

La directora del establecimiento, Melina Pavón, explicó que “las familias organizaron un abrazo simbólico hacia la escuela por la situación edilicia”, debido a que actualmente la institución “no está funcionando al 100%”.

Pavón señaló que “estamos trabajando en una modalidad rotativa” y precisó que “hay días que van dos grados por día porque tenemos dos sectores que están habilitados para que los niños puedan tener clases”.

Reclaman que comiencen las obras

Uno de los principales daños se encuentra en la parte central del establecimiento, donde el temporal provocó un importante desprendimiento del techo. “La parte principal de la escuela donde están las aulas tuvo un gran desprendimiento del techo que por eso no se puede desarrollar clases ahí”, indicó la directora.

Ante esta situación, distintos espacios fueron adaptados para poder sostener la actividad educativa. “Se desarrollan clases en nivel inicial, que es un aula que está en el patio de la institución, y en el comedor, que es muy amplio y se adaptó a un aula”, detalló Pavón.

Respecto de las obras, la directora sostuvo que “se esperan para la semana que viene, porque están con la obra de la escuela número 8 de Villa Zorraquín. Finalizan esa obra y continuarían en nuestra institución”.

Sin embargo, aclaró que no recibió una comunicación formal con una fecha precisa para el comienzo de los trabajos. Esta situación genera malestar entre las familias, que durante el abrazo simbólico reclamaron “menos promesas y más soluciones”.

“El tiempo también pasa para nuestros hijos”

Durante la manifestación estuvieron presentes autoridades departamentales, quienes se acercaron para brindar explicaciones sobre la situación del edificio y las tareas previstas.

Las familias expresaron su disconformidad porque, a dos meses del temporal, todavía esperan avances concretos. Según plantearon, las respuestas continúan vinculadas a la posibilidad de que los trabajos comiencen “la próxima semana”, junto con nuevas evaluaciones del edificio y el reacondicionamiento de espacios alternativos.

La comunidad educativa reconoció que evaluar los daños y planificar las tareas resulta necesario, pero advirtió que la demora también tiene consecuencias para los estudiantes. Dos meses sin contar con la escuela en condiciones normales implican jornadas de aprendizaje, encuentro y convivencia que no resultan sencillas de recuperar.

El reclamo, señalaron las familias, no busca confrontar con las autoridades, sino obtener respuestas y soluciones concretas para que los chicos puedan regresar a una dinámica escolar normal.

Pavón también reconoció la preocupación que atraviesa a la comunidad. “La angustia no deja de estar, porque necesitamos a los niños en la escuela, pero también sabemos que nuestros tiempos no son los tiempos de todos”, manifestó.

Ocho familias retiraron a sus hijos

La Escuela N° 64 cuenta actualmente con una matrícula aproximada de 260 alumnos. En este contexto, la directora confirmó que “hasta el momento ocho familias retiraron a sus niños”.

La situación también genera preocupación por el impacto que las dificultades edilicias pueden tener sobre la continuidad educativa. Mientras tanto, la institución sostiene las clases con los espacios disponibles y una modalidad que obliga a alternar la asistencia de los distintos grados.

El nivel inicial funciona de manera independiente en el jardín ubicado en el ingreso a La Criolla y mantiene su actividad con normalidad.

Pavón asumió la dirección de la escuela el 1° de agosto, cuando el establecimiento ya atravesaba las consecuencias del temporal. “Yo asumí el primero de agosto la dirección en esta institución, ya con la situación de la escuela así, porque había otra directora que se jubiló”, explicó.

Una escuela que forma parte de La Criolla

El reclamo de las familias también está atravesado por el valor que la Escuela N° 64 tiene para la comunidad. La institución no es solamente el edificio que actualmente necesita reparaciones, sino un espacio que forma parte de la historia de La Criolla y por el que pasaron distintas generaciones de vecinos.

Al recordar los daños provocados por el temporal, Pavón explicó que “había de todo y se encontraron muchísimos árboles de muchos años caídos, que también ocasionaron daños a la institución”.