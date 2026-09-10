Prorrogaron por 60 días la prisión preventiva de los cinco acusados por el crimen de Sebastián Barreto

Los acusados por el crimen de Sebastián Barreto estarán en prisión por 60 días

La Justicia prorrogó por 60 días la prisión preventiva de los cinco detenidos acusados por el homicidio de Sebastián Barreto, ocurrido en Diamante. El joven falleció el 15 de julio como consecuencia de una lesión provocada con un elemento cortopunzante y múltiples golpes, según los resultados de la autopsia.

Los cinco imputados fueron trasladados a la Unidad Penal de Paraná, donde permanecerán mientras continúa la investigación. Durante la audiencia, la Fiscalía también solicitó la extracción de muestras biológicas para realizar estudios de ADN sobre los acusados.

“La Fiscalía solicitó la extracción de muestras biológicas de ADN sobre los imputados. La defensa no se opuso y el juez resolvió en forma favorable que se realice la extracción de muestras biológicas”, explicó el abogado querellante Marcelo Franco.

La defensa había pedido la libertad

El principal objetivo de la audiencia fue definir la continuidad de la prisión preventiva. Mientras la Fiscalía solicitó que los cinco imputados continuaran detenidos, la defensa pidió que recuperaran la libertad.

“Se solicitó que la prisión preventiva siga en la modalidad que está. La defensa se opuso a eso, solicitando la libertad de los imputados. El juez no le hizo lugar y prorrogó por 60 días la prisión preventiva de los cinco imputados”, señaló Franco.

La investigación continúa con distintas medidas probatorias y con la búsqueda de nuevos testimonios que permitan reconstruir lo ocurrido antes y durante el homicidio.

Allanamientos y una causa por tenencia de armas

En el marco de la investigación ya se habían realizado distintos allanamientos, durante los cuales fueron secuestradas armas, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

“De uno de los allanamientos realizados se encontraron armas, por lo cual también se inicia una investigación, una causa paralela por la tenencia ilegal de armas hacia una de las personas donde se realizó el allanamiento que hoy está imputada también de este hecho”, detalló el abogado querellante.

Buscan sumar nuevos testimonios

Con la prórroga de la prisión preventiva, la Fiscalía y la querella tendrán otros 60 días para avanzar con la investigación. Franco indicó que existen testigos que podrían aportar información, aunque algunos manifestaron temor de involucrarse en el expediente.

“Tenemos algunos testigos como para aportar, pero tienen un poco de temor de declarar a raíz de este hecho tan complejo”, afirmó.

Según explicó, algunos de ellos expresaron su intención de no involucrarse en la causa: “No me quiero meter en esto, no quiero tener problemas”.

La querella intenta avanzar con esos testimonios para reconstruir el recorrido que realizaron los acusados antes del homicidio.

La hipótesis de los festejos quedó descartada

Franco también descartó que el crimen haya estado relacionado con los festejos vinculados al Mundial que se desarrollaban el 15 de julio.

“Esto fue otra cosa. No tiene nada que ver con el festejo. Se dio en el marco casualmente de ese acontecimiento, pero fue por otro motivo que obviamente se está investigando”, sostuvo.

El abogado señaló además que los imputados hicieron uso de su derecho a abstenerse de declarar y que existen elementos que los ubican en el lugar del hecho.

“Hay dentro de las pruebas colectadas, ubican a estas personas en el lugar del hecho. Es decir, hay certeza de determinadas cosas, como digo, de la presencia de ellos en un lugar, de la participación de ellos dentro del marco de la investigación”, manifestó.

Franco aclaró que todavía resta determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los acusados: “La investigación sigue y se tiene que determinar realmente muchas de las cosas que hoy no son claras o qué participación le cabe a cada uno de ellos”.