Allanamiento por narcomenudeo en barrio Los Flores: detuvieron a una mujer y secuestraron cocaína

Un allanamiento por presunto narcomenudeo realizado este jueves en barrio Las Flores, de Paraná, culminó con la detención de una mujer de 45 años y el secuestro de cocaína, dinero en efectivo y diversos elementos de interés para la causa. El procedimiento fue ordenado por la Justicia en el marco de una investigación por infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Microtráfico.

El operativo comenzó alrededor de las 17:30 en un domicilio ubicado sobre Cortada 1214 y fue ejecutado por personal de la División Antidrogas de la Dirección General de Drogas Peligrosas, con apoyo de la Compañía de Operaciones Especiales.

“Es un trabajo de aproximadamente un mes, dirigido por la Fiscalía Especializada de la doctora Sofía Patat. Hoy, con la orden de allanamiento expedida por el doctor Sueldo y el apoyo del Cuerpo de Operaciones Especiales, se irrumpió la vivienda y se lograron resultados satisfactorios”, señaló el subdirector de Drogas Peligrosas, Pablo Prescasa en diálogo con Elonce.

Cocaína, celulares y dinero secuestrados

Durante la requisa, los efectivos incautaron 7 gramos de cocaína distribuidos en dos envoltorios de nylon, además de 30.900 pesos en efectivo, cinco teléfonos celulares, dos cámaras de seguridad, un chip SIM, una tarjeta de cobro y elementos utilizados para el estiramiento y fraccionamiento de la droga.

“Se secuestró telefonía celular, fraccionamiento de cocaína, envoltorios, recortes de nylon y precintos para el estiramiento de la sustancia. El total arrojó 7 gramos de cocaína”, indicó el comisario principal Gerardo Cornejo, jefe de la División Antidrogas.

El funcionario explicó que la cantidad de sustancia hallada permitía producir un número mayor de dosis destinadas al microtráfico.

“Más allá de los 7 gramos, había elementos de recorte que, en total de estiramiento, pueden dar entre 30 y 40 envoltorios”, precisó.

Una mujer detenida y dos personas identificadas

Como resultado del procedimiento, dos personas fueron identificadas y una mujer quedó detenida a disposición de la Justicia. El procedimiento se desarrolló sin incidentes de consideración, aunque familiares de la detenida manifestaron su malestar al finalizar el operativo.

“El procedimiento se desarrolló con total normalidad. Al momento del traslado de la femenina se acercaron algunos familiares molestos, pero por suerte no pasó a mayores”, afirmó Prescasa.

La investigación comenzó por denuncias y tareas de inteligencia

La causa es dirigida por la fiscal Sofía E. Patat y la orden judicial fue emitida por el Juzgado de Garantías N.º 3 de Paraná, a cargo del juez Jorge Gabriel Sueldo.

Cornejo explicó que este fue el primer allanamiento realizado en ese domicilio y destacó que las investigaciones suelen iniciarse tanto por denuncias anónimas como por tareas propias de la fuerza.

“La mayoría de los casos llegan por denuncias al número telefónico anónimo o por tareas investigativas realizadas por la Dirección”, sostuvo. Además, indicó que la Justicia solicitó el informe correspondiente para determinar si la mujer detenida posee antecedentes penales antes de su alojamiento en la alcaldía.