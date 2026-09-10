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Policiales Permaneció dos semanas internado

Murió un empleado municipal que había quedado atrapado en una trituradora de ramas en Córdoba

El trabajador tenía 32 años y permanecía hospitalizado desde el 27 de agosto en Córdoba. Había sufrido múltiples fracturas y atravesado varias operaciones. La Justicia investigaba las circunstancias del accidente laboral.

10 de Septiembre de 2026
Contrajo una infección intrahospitalaria.
Contrajo una infección intrahospitalaria.

El trabajador tenía 32 años y permanecía hospitalizado desde el 27 de agosto en Córdoba. Había sufrido múltiples fracturas y atravesado varias operaciones. La Justicia investigaba las circunstancias del accidente laboral.

Un empleado municipal murió tras quedar atrapado en una trituradora de ramas mientras realizaba tareas laborales en Brinkmann, al este de la provincia de Córdoba. Rodrigo Leandro Carranza, de 32 años, falleció el miércoles por la noche en el Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco.

 

El trabajador permanecía internado desde el 27 de agosto, cuando sufrió un grave accidente mientras manipulaba una máquina chipeadora. Desde entonces, había atravesado diferentes intervenciones quirúrgicas debido a las múltiples lesiones que presentaba.

Según Cadena3, el accidente estuvo relacionado con la barra de mando de la trituradora, un componente que gira a gran velocidad cuando el equipo se encuentra en funcionamiento.

 

Las graves lesiones y las complicaciones

 

Carranza sufrió numerosas fracturas como consecuencia del accidente y debió ser sometido a distintas operaciones. Debido a la gravedad de las heridas, los profesionales médicos también tuvieron que extirparle el bazo y uno de sus riñones.

Su evolución había sido lenta desde el momento en que ingresó al Hospital Iturraspe. Durante los últimos días, su estado de salud se agravó luego de que contrajera una infección intrahospitalaria.

La infección le provocó una neumonía y un cuadro de fiebre persistente, complicaciones que se sumaron a las lesiones ocasionadas por la maquinaria.

 

Otro trabajador resultó herido

 

El accidente también causó lesiones leves a otro empleado que se encontraba en el lugar.

Tras el episodio, las autoridades ordenaron el secuestro preventivo de las máquinas involucradas. La medida tuvo como objetivo preservar los elementos necesarios para las pericias y establecer si existieron desperfectos técnicos o fallas en las condiciones de seguridad.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Morteros, encabezada por el fiscal Francisco Payges.

Investigación del accidente laboral

 

Las pericias sobre la maquinaria buscarán establecer cómo el trabajador quedó atrapado y si la chipeadora cumplía con las condiciones necesarias para ser utilizada. También se analizarán las medidas de prevención adoptadas durante las tareas.

Temas:

Accidente laboral empleado municipal trituradora de ramas máquina chipeadora Brinkmann
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