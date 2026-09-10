Lisandro Martínez marcó su primer gol en la Champions League

El gol de Lisandro Martínez en Champions League selló este jueves la contundente victoria por 4-0 del Manchester United frente al Sabah FK de Azerbaiyán, por la primera fecha de la fase de liga. El defensor argentino convirtió por primera vez en la máxima competencia europea.

El encuentro se disputó en Old Trafford y marcó el regreso de los Diablos Rojos al torneo continental después de tres temporadas. El conjunto inglés resolvió el partido con tres goles durante el primer tiempo y amplió la diferencia en el complemento.

Martínez anotó el cuarto tanto a los 68 minutos, luego de una serie de rebotes y desinteligencias dentro del área visitante. “Licha” se adelantó como un delantero, encontró la pelota cerca de la línea y la envió al fondo de la red con un potente remate.

Lisandro Martínez selló la goleada

La acción comenzó con una pelota detenida ejecutada por Bruno Fernandes. Tras varios rebotes entre los defensores y el arquero del Sabah, el balón quedó a disposición del argentino, quien no desaprovechó la oportunidad y estableció el resultado definitivo.

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El gol representó un momento especial para Martínez, ya que se trató de su primera conquista en la Champions League. Además, fue el cuarto tanto que marcó desde su llegada al Manchester United, institución a la que se incorporó en julio de 2022 procedente del Ajax de Ámsterdam.

El defensor campeón del mundo acumuló 113 partidos oficiales con la camiseta de los Red Devils. Su aporte frente al conjunto azerbaiyano completó una jornada positiva tanto en el plano individual como colectivo.

Una victoria definida en el primer tiempo

Manchester United abrió el marcador a los 27 minutos por intermedio de Matheus Cunha. El brasileño conectó un centro bajo dentro del área y consiguió quebrar la resistencia del equipo visitante.

Bruno Fernandes amplió la ventaja a los 42 minutos, tras recibir una asistencia de Youri Tielemans y definir ante el arquero Stas Pokatilov. Antes del descanso, Benjamin Šeško eludió al guardameta y convirtió el 3-0.

Sabah FK exhibió dificultades para contener los avances del conjunto inglés y cometió errores defensivos que resultaron determinantes. La visita dispuso de una oportunidad para descontar, pero no logró aprovecharla y Manchester United mantuvo su arco invicto.

El regreso del Manchester United a la Champions

La victoria significó un comienzo alentador para el equipo dirigido por Michael Carrick en su regreso a la Champions League. Manchester United había conquistado el certamen en las temporadas 1967/68, 1998/99 y 2007/08.

El conjunto de Old Trafford sumó así sus primeros tres puntos en la fase de liga y comenzó su participación con una amplia diferencia de goles.