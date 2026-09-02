Un hombre le puso el pie a un campeón de patinaje en el subte y otros pasajeros reaccionaron

Lucas Benítez, multicampeón de patinaje artístico e integrante del seleccionado argentino, sufrió una agresión este martes mientras realizaba una coreografía en un vagón de la Línea B del subte porteño. Un pasajero le puso el pie en dos oportunidades y provocó un tropezón que, según contó el deportista, terminó con sus patines dañados.

“Por el tropezón se me rompieron los patines”, lamentó en diálogo con TN, después de que las imágenes del episodio circularan en redes sociales. El registro también mostró la intervención de otros viajeros, que enfrentaron al agresor y le exigieron que se disculpara.

El patinador explicó que el perjuicio afectó una herramienta que utilizaba tanto para sus presentaciones como para sostener su actividad deportiva. Según indicó, el equipo que necesitaba para reemplazar el dañado costaba $3.700.000.

El daño que dejó la agresión

Benítez contó que estaba acostumbrado a recibir distintas reacciones durante sus espectáculos en el transporte público, aunque señaló que lo ocurrido había superado las situaciones que enfrentaba habitualmente.

📍 Un pasajero le puso el pie a un campeón de patín artístico en el subte 🔵 Lucas Benítez tiene 36 años, es cinco veces campeón argentino de patín artístico e integra el seleccionado nacional. ❗️ El martes, un hombre le puso el pie en el camino dos veces para tirarlo. pic.twitter.com/hkhb7QaTb6 — Filo.news (@filonewsOK) September 2, 2026

“Fue complicado. Son cosas que pueden pasar en el día a día. A veces ocurre que a alguien no le gusta, pero no llegamos a ese extremo”, relató al describir el episodio.

La consecuencia material, explicó, no había quedado a la vista de quienes observaron el video. “Nadie sabe que detrás de ese tropezón la plancha de las ruedas se me rompió y es un elemento bastante caro”, sostuvo. Mientras buscaba reemplazar el equipo, comenzó a utilizar otros patines que pudo conseguir, aunque aclaró: “No es lo mismo”.

“Te vimos todos”: la reacción de los pasajeros

En las imágenes difundidas se observó que un pasajero extendió el pie sobre el recorrido del deportista en dos momentos de la coreografía. Ante la reiteración de la maniobra, otros viajeros intervinieron y le reclamaron que pidiera disculpas.

“¡Pedile perdón!”, se escuchó en el vagón. Otro hombre se acercó al agresor y le dijo: “Te vimos todos”. La respuesta fue: “¿Qué le voy a pedir perdón? ¿Quién sos vos?”. El intercambio elevó la tensión durante unos instantes, pero no derivó en mayores incidentes.

Luego del cruce, Benítez pudo retomar su presentación. La persona que compartió el registro acompañó las imágenes con un mensaje de respaldo: “Final feliz, aguante la gente que no mira para un costado ante estas actitudes disfrazadas de personas”.

Más de diez años de presentaciones para sostener su carrera

Lucas Benítez llevaba más de una década realizando intervenciones artísticas en el transporte público porteño. Esas actuaciones formaban parte de su sustento y le permitían recaudar fondos para continuar su carrera competitiva, en una categoría que, según la información difundida, no recibía financiamiento estatal.

Como deportista, integró el seleccionado argentino de patinaje artístico y acumuló cinco medallas de oro y una de plata en competencias nacionales. A lo largo de sus presentaciones también se convirtió en una figura reconocida por pasajeros que filmaron y compartieron sus coreografías.

La difusión de la agresión generó mensajes de repudio y apoyo en redes sociales. Tras el episodio, el patinador puso el foco en la necesidad de recuperar su equipo para continuar con las actuaciones y su actividad deportiva.