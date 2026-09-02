Capacitación laboral: habrá nuevos cursos, certificaciones y propuestas virtuales

La capacitación laboral en Entre Ríos incorporará cursos cortos vinculados con sectores estratégicos, certificaciones modulares y nuevas alternativas virtuales. El Gobierno provincial puso en marcha el Pasif para acercar la formación a las demandas actuales del trabajo.
La capacitación laboral en Entre Ríos comenzará un proceso de transformación con la puesta en marcha de un programa destinado a actualizar las propuestas formativas, incorporar nuevas modalidades y vincular con mayor profundidad los cursos con las necesidades actuales del mundo del trabajo.
El Gobierno provincial impulsa la iniciativa a través del Consejo General de Educación (CGE) y de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos. El nuevo esquema se desarrollará mediante el Programa de Articulación Sectorial para la Innovación Formativa (Pasif).
La propuesta surgió luego de un relevamiento institucional que permitió identificar la necesidad de actualizar las ofertas existentes, flexibilizar los recorridos educativos y ampliar las posibilidades de acceso y certificación para jóvenes y adultos de distintos puntos de Entre Ríos.
Cursos más cortos y certificaciones progresivas
Uno de los principales cambios previstos por el Pasif será la actualización y creación de cursos cortos de capacitación laboral, especialmente orientados hacia sectores considerados estratégicos para el desarrollo productivo provincial.
La intención es avanzar hacia un modelo de formación más dinámico, que permita responder a las transformaciones del mercado laboral y, al mismo tiempo, contemple las diferentes situaciones personales, familiares y laborales de quienes buscan capacitarse.
Otro de los ejes será la implementación de certificaciones modulares progresivas. El sistema apunta a flexibilizar las trayectorias formativas y ofrecer alternativas para que los conocimientos y competencias adquiridos puedan acreditarse durante las distintas etapas del proceso de capacitación.
El programa busca de esta manera facilitar recorridos educativos que puedan adaptarse a la disponibilidad de los estudiantes, particularmente de aquellos jóvenes y adultos que deben compatibilizar el estudio con el trabajo y las responsabilidades familiares.
Más capacitación virtual y alcance provincial
La transformación también incorporará herramientas tecnológicas. Entre las medidas previstas se encuentra el fortalecimiento de las propuestas de formación virtual mediante la plataforma Atamá.
Esta modalidad permitirá ampliar el alcance territorial de los cursos y generar mayores oportunidades de capacitación para personas que viven en localidades alejadas de los principales centros urbanos o que encuentran dificultades para asistir regularmente a propuestas presenciales.
La ampliación de la cobertura territorial constituye uno de los objetivos centrales del Pasif. El propósito es que las oportunidades de formación laboral puedan llegar a distintos departamentos de Entre Ríos y que las propuestas contemplen las particularidades productivas y laborales de cada zona.
Para ello, el programa prevé fortalecer la articulación con el entramado productivo local, de manera que las capacitaciones no sean diseñadas únicamente desde el sistema educativo, sino que también puedan responder a demandas concretas relacionadas con el empleo y las actividades económicas de cada región.
Crearán un Registro Provincial de Instructores Laborales
Otra de las novedades será la creación de un Registro Provincial de Instructores Laborales, herramienta que formará parte de la reorganización del sistema de capacitación.
El registro permitirá ordenar y fortalecer los recursos humanos disponibles para las distintas propuestas, en el marco de una estrategia que busca actualizar las herramientas pedagógicas y mejorar la capacidad de respuesta frente a nuevas demandas formativas.
El Pasif apunta, en definitiva, a construir un esquema en el que educación y trabajo mantengan una articulación más estrecha, con cursos que puedan actualizarse en función de las transformaciones productivas y de las necesidades que se detecten en cada territorio.
Con cursos de menor duración, certificaciones progresivas, formación virtual y una mayor vinculación con los sectores productivos, el Gobierno entrerriano busca avanzar hacia un nuevo modelo de capacitación laboral, con propuestas más flexibles y mayores posibilidades de acceso para jóvenes y adultos de toda la provincia.