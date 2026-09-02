Libertador San Martín se prepara para la 38ª Maratón de la Salud

REDACCIÓN ELONCE
La tradicional competencia se realizará el 13 de septiembre y reunirá a corredores de distintos puntos del país, con distancias de 5, 10 y 21 kilómetros. La propuesta combina deporte, turismo y promoción de hábitos saludables, además de generar movimiento en la gastronomía y hotelería local.
La 38ª Maratón de la Salud en Libertador San Martín se prepara para una nueva edición el domingo 13 de septiembre, con circuitos de 5, 10 y 21 kilómetros, esta última distancia correspondiente a la Media Maratón de la Salud. Autoridades provinciales y municipales destacaron en entrevista con Elonce el crecimiento de la competencia y su importancia para el turismo de la ciudad.
Sebastián Bel, director general de Turismo de Entre Ríos, remarcó la vinculación entre la actividad y el perfil de la localidad. "Si hablamos de turismo y salud, nuestro referente es Libertador San Martín", sostuvo y destacó que estos eventos deportivos "son los que le dan un verdadero valor agregado" a la propuesta turística.
Por su parte, Diego Re, secretario de Turismo de la Municipalidad de Libertador San Martín, explicó que la Maratón de la Salud genera un importante movimiento. "Se notan picos muy importantes en esos dos días", señaló respecto de la actividad en gastronomía y hotelería, y destacó la llegada de corredores de diferentes puntos del país.
Distancias, circuitos e inscripciones
Lucrecia Castro, coordinadora del evento, confirmó que las inscripciones continúan abiertas y que todavía quedan cupos con remera. Los participantes podrán elegir entre los recorridos de 5 kilómetros, 10 kilómetros y los 21 kilómetros de la media maratón a través del sitio web oficial.
"Los recorridos tienen circuitos variados, con una combinación de calle y ripio", explicó Castro. Además, valoró el trabajo municipal para mantener en condiciones el trazado y brindar mayor seguridad y comodidad a los atletas durante la competencia.
Gustavo Marsollier, secretario de Obras Públicas de Libertador San Martín, indicó que se trabaja especialmente en la conservación de los caminos. "La idea del Ejecutivo es seguir apostando a este tipo de eventos que caracterizan a la ciudad", expresó.
Una caminata para visibilizar la prevención del suicidio
La jornada también tendrá una propuesta destinada a las familias y vecinos que no participen de la competencia. En el marco de Septiembre Amarillo se realizará la denominada "Caminata por la Vida".
Marsollier explicó que la actividad buscará "visibilizar la problemática del suicidio" y convocar a la comunidad a caminar y compartir la jornada.
De esta manera, la 38ª Maratón de la Salud volverá a combinar actividad física, turismo y concientización, reafirmando una propuesta que crece año tras año en Libertador San Martín.