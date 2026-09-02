Viale recibió una nueva ambulancia y Frigerio destacó la renovación del sistema de Salud

El gobernador Frigerio entregó este miércoles una nueva ambulancia cero kilómetro al hospital Dr. Castilla Mira de Viale, como parte del proceso de renovación de las ambulancias y vehículos destinados al sistema sanitario provincial.

La unidad es una Citroën Jumpy de mediana complejidad y reemplazará a otra que ya cumplió su vida útil. El hospital cuenta actualmente con dos vehículos para traslados, uno de los cuales supera los 10 años de antigüedad.

“Es una de las 50 que adquirió la provincia. Después de muchísimos años queremos ir logrando que todo el parque automotor vinculado con la Salud no supere los 10 años”, explicó el mandatario durante la entrega.

La importancia de la nueva unidad para Viale

Frigerio señaló que Viale ocupa una ubicación estratégica dentro del sistema sanitario entrerriano y destacó la necesidad de mejorar los recursos disponibles para atender tanto a los habitantes de la ciudad como a pacientes provenientes de localidades cercanas.

El intendente Carlos Weiss indicó que el hospital Dr. Castilla Mira recibe personas de zonas rurales y de localidades como Crucecita Séptima, Las Tunas, Tabossi y El Ramblón. También remarcó su cercanía con las rutas 18 y 32.

Según explicó, esa ubicación genera además demanda ante accidentes de tránsito y otras emergencias. “Es una ambulancia muy completa y nos dará la seguridad en la atención inicial del paciente”, sostuvo.

La renovación de las ambulancias provinciales

El ministro de Salud, Daniel Blanzaco, señaló que al comenzar la gestión se realizó un relevamiento de las unidades disponibles y se detectó que más del 50% había superado los 10 años de servicio.

A partir de ese diagnóstico, la Provincia inició un proceso de actualización de las ambulancias, con el objetivo de incorporar vehículos más modernos para los traslados de pacientes y para el personal sanitario.

La directora del hospital, Andrea Schmunck, destacó que el establecimiento no contaba hasta ahora con una unidad de estas características y valoró que el nuevo vehículo llegue completamente equipado.

La ambulancia entregada en Viale integra un lote de 50 unidades incorporadas por la Provincia. De ese total, 24 fueron donadas semanas atrás por la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

La selección del hospital se realizó a partir de una evaluación técnico-sanitaria que contempló la antigüedad de los vehículos, su utilización y los datos obtenidos mediante sistemas de geolocalización sobre cantidad y tipo de traslados. Con esa información se definió el reemplazo de una de las unidades actualmente disponibles en el establecimiento.