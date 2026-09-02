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Política

Frigerio recibió a ruralistas para analizar la situación de los caminos productivos

El gobernador Rogelio Frigerio recibió a representantes de la Confederaciones Rurales Argentinas y de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos para analizar la situación de los caminos rurales.

2 de Septiembre de 2026
Frigerio recibió a representantes de CRA y Farer
Frigerio recibió a representantes de CRA y Farer

El gobernador Rogelio Frigerio recibió a representantes de la Confederaciones Rurales Argentinas y de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos para analizar la situación de los caminos rurales.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se reunió este martes con representantes de la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), con quienes analizó la situación de los caminos rurales y las alternativas para mejorar su mantenimiento y transitabilidad.