Boca se juega la clasificación ante Vélez: hora, TV y posibles formaciones

Boca se medirá este miércoles desde las 21.15 con Vélez en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por los octavos de final de la Copa Argentina. El ganador avanzará a cuartos, instancia en la que ya espera Racing, que eliminó a Belgrano.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega después de vencer agónicamente a Lanús por el Torneo Clausura con un gol de Tomás Belmonte. En la Copa Argentina, el Xeneize dejó en el camino a Gimnasia de Chivilcoy y Sarmiento de Junín.

Para este compromiso, el entrenador recuperará a Leandro Lozano y Marco Pellegrino, quienes estuvieron ausentes en los últimos encuentros por distintas lesiones. También aparece entre los convocados el juvenil Lautaro Bianco por primera vez.

Los cambios que prepara Boca

Una de las bajas será Milton Delgado, quien sufrió una distensión en uno de sus isquiotibiales. Su lugar en la mitad de la cancha sería ocupado por Belmonte.

Además, Leandro Paredes regresaría a la titularidad, mientras que Lozano ocuparía el lateral derecho. Sebastián Villa también tendría un lugar desde el comienzo en el ataque.

La principal duda de Boca está en uno de los puestos ofensivos, donde Alan Velasco y Leonel Flores compiten por acompañar a Villa y Miguel Merentiel.

Vélez llega invicto en el Clausura

El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto atraviesa un buen presente y continúa invicto en el Torneo Clausura. Después de siete fechas suma 13 puntos, producto de tres victorias y cuatro empates.

Vélez viene de igualar 1-1 ante Deportivo Riestra y marcha segundo en la Zona A. En la tabla anual se ubica tercero con 41 unidades, una más que el Xeneize.

En la Copa Argentina, el Fortín eliminó previamente a Deportivo Armenio y Gimnasia y Tiro de Salta. Para el encuentro de este miércoles no se esperan demasiadas modificaciones respecto del último partido.

Cómo formarían Boca y Vélez

La probable formación de Boca sería con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco o Leonel Flores, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Vélez, en tanto, podría salir con Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Veron; y Dylan Godoy.

El encuentro comenzará a las 21.15, será televisado por TyC Sports y tendrá a Sebastián Zunino como árbitro. El escenario será el Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde uno de los dos equipos asegurará su lugar entre los ocho mejores del certamen.