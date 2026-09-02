Murió Carlos “Loco” Salinas, campeón con River y Boca y autor de un gol histórico en la Intercontinental

Carlos “Loco” Salinas murió a los 70 años. Fue campeón con River y Boca, jugó en Independiente y participó de la operación que llevó a Maradona al Xeneize.
Este martes se conoció el fallecimiento de Carlos “Loco” Salinas y provocó pesar en el fútbol argentino. El exmediocampista tuvo una extensa trayectoria, fue campeón con River y Boca, vistió la camiseta de Independiente y protagonizó momentos que quedaron en la historia de los clubes por los que pasó.
La noticia de su muerte a los 70 años, fue confirmada por Boca, institución en la que Salinas conquistó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental. No trascendieron detalles sobre las causas de su muerte.
“Por estas horas se conoció el fallecimiento del Loco Salinas. Tenía 70 años, sufrió el retiro del fútbol y sobrevivía con ayuda de la Mutual de Ex Jugadores del Club. En Boca, sin duda, dejó una marca. Nunca escatimó coraje cuando se puso la camiseta azul y oro”, expresó el club.
De River a convertirse en figura de Boca
Nacido en San Miguel de Tucumán, Salinas inició su carrera profesional en River, donde debutó en 1974. Formó parte del plantel que consiguió dos campeonatos durante 1975 y terminó con una histórica sequía de 18 años sin títulos para el Millonario.
Posteriormente pasó por Chacarita, donde sus actuaciones despertaron el interés de Boca. En 1978 llegó al conjunto de la Ribera por pedido del entrenador Juan Carlos Lorenzo y se incorporó a uno de los equipos más exitosos de la historia xeneize.
Salinas tuvo una participación destacada en la Copa Libertadores de 1978 y convirtió ante River en una semifinal que Boca ganó por 2-0. Sin embargo, uno de los momentos más importantes de su carrera todavía estaba por llegar.
El gol que quedó en la historia de Boca
Boca enfrentó al Borussia Mönchengladbach en la definición de la Copa Intercontinental de 1977, cuya revancha se disputó en Alemania en agosto de 1978. El conjunto argentino se impuso por 3-0 y consiguió su primera consagración mundial.
Salinas fue el encargado de marcar el tercer gol. El mediocampista protagonizó una recordada acción individual, superó a dos defensores y definió cruzado para sellar la victoria en Karlsruhe.
Ese tanto quedó asociado a uno de los mayores logros deportivos de Boca y convirtió al “Loco” en uno de los protagonistas de aquella histórica conquista internacional.
Su participación en la llegada de Maradona a Boca
Después de permanecer en Boca hasta 1980, Salinas pasó a Argentinos Juniors. Su transferencia quedó vinculada a otra página importante del fútbol argentino: la llegada de Diego Armando Maradona a Boca.
El mediocampista fue incluido en la operación que permitió que Maradona dejara Argentinos Juniors y se incorporara al Xeneize en 1981. El Diez sería posteriormente una de las figuras del equipo que conquistó el campeonato Metropolitano de ese año.
Salinas, mientras tanto, tuvo otro episodio particular con la camiseta de Argentinos. En agosto de 1981 convirtió un penal que aseguró la permanencia del Bicho en Primera División y, al mismo tiempo, contribuyó al descenso de San Lorenzo, que se convirtió en el primero de los cinco grandes del fútbol argentino en perder la categoría.
También vistió la camiseta de Independiente
Tras su etapa en Argentinos Juniors, Salinas llegó a Independiente, donde jugó entre 1981 y 1982. De esa manera, a lo largo de su trayectoria vistió las camisetas de tres de los cinco grandes del fútbol argentino.
Posteriormente continuó su carrera con experiencias en Colombia y en diferentes equipos del ascenso argentino antes de retirarse de la actividad profesional.
Su muerte, a los 70 años, volvió a poner en primer plano una carrera atravesada por momentos históricos: fue campeón con River, alcanzó la gloria internacional con Boca, participó de la operación que llevó a Maradona al club de la Ribera y convirtió uno de los goles de la primera Copa Intercontinental conquistada por el Xeneize.