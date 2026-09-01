Histórico: Enzo Fernández se sumó al Manchester City en una venta récord

Enzo Fernández al Manchester City se convirtió en uno de los grandes movimientos del mercado. El argentino dejó Chelsea en una operación cercana a los 145 millones de euros e igualó el récord del fútbol inglés.
Enzo Fernández al Manchester City ya es una realidad. El mediocampista de la Selección Argentina dejó Chelsea después de tres años y medio y se convirtió en nuevo refuerzo de los Citizens, protagonistas de una operación que rondó los 145 millones de euros y quedó entre las transferencias más costosas de la historia del fútbol.
El argentino, de 25 años, no había estado a disposición del entrenador Xabi Alonso para los últimos dos compromisos de Chelsea, frente a Luton Town por la Carabao Cup y Brighton por la Premier League. Su ausencia se produjo mientras los clubes ultimaban los detalles de una negociación que finalmente derivó en su salida de Londres.
La transferencia volvió a colocar a Fernández como protagonista de un movimiento multimillonario. La cifra de la operación fue ubicada en torno a los 145 millones de euros, equivalente a unas 125 millones de libras, por lo que igualó el récord británico que había establecido el pase de Alexander Isak al Liverpool en 2025.
Una transferencia que también beneficia a River
La operación también tendrá impacto económico para River, club en el que Enzo Fernández comenzó su carrera profesional. Por los mecanismos correspondientes a su formación, la institución de Núñez recibirá aproximadamente el 4,5% de la transferencia, una suma estimada en más de seis millones de euros.
El mediocampista volvió así a protagonizar un pase de enorme magnitud. Primero dejó River para incorporarse al Benfica de Portugal y, apenas unos meses después, Chelsea desembolsó una cifra récord para llevarlo a la Premier League. Ahora, Manchester City realizó otra fuerte inversión para incorporarlo.
Entre las tres transferencias que marcaron su carrera —de River a Benfica, del conjunto portugués a Chelsea y ahora hacia Manchester City—, los movimientos relacionados con Fernández alcanzaron aproximadamente los 284 millones de euros, una cifra extraordinaria para un futbolista que tiene apenas 25 años.
La despedida de Enzo Fernández del Chelsea
Antes de su presentación como nuevo futbolista del conjunto de Manchester, Fernández se despidió de Chelsea mediante un video en el que repasó algunos de sus principales momentos con la camiseta azul y agradeció a los hinchas por el acompañamiento durante sus tres años y medio en Londres.
Su ciclo en los Blues incluyó momentos deportivos destacados. El mediocampista llegó a portar la cinta de capitán y conquistó dos títulos durante 2025: la Conference League y el Mundial de Clubes, certamen en el que Chelsea se consagró tras superar al París Saint-Germain en la final.
Sin embargo, su relación con una parte de los simpatizantes se había vuelto más tensa durante 2026. Entre los episodios que generaron cuestionamientos estuvo una declaración en la que reconoció que le gustaba “mucho Madrid”, interpretada en Inglaterra como un posible guiño al Real Madrid.