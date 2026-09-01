“Lo importante es que sea feliz”: la reacción de la madre de Messi tras su despedida

El retiro de Messi de la Selección Argentina provocó reacciones en todo el mundo, pero también tuvo un fuerte impacto dentro de su propia familia. Celia Cuccittini, madre del capitán, habló después del anuncio y reconoció que atraviesan el momento con mucha tristeza.

En diálogo con Intrusos, contó que la decisión ya había sido conversada desde hacía tiempo y que el entorno cercano sabía que podía concretarse. Sin embargo, aseguró que el anuncio igualmente generó un golpe emocional importante.

“Aunque ya lo sabíamos, estamos todos en la familia muy tristes”, expresó Celia, quien además remarcó que ahora lo principal es acompañar a su hijo en esta nueva etapa.

“Lo importante es que él sea feliz”

La madre de Messi evitó cuestionar la decisión y puso el foco en el bienestar del futbolista. “Lo importante es que él sea feliz”, señaló al referirse al cierre de su ciclo con la camiseta argentina.

El retiro también aparece atravesado por una situación personal muy dolorosa para la familia: la muerte de Jorge Messi, padre del futbolista, ocurrida el pasado 8 de marzo en Rosario.

Messi perdió recientemente a su padre.

Celia recordó que el tema del retiro era recurrente dentro de la casa y que su marido solía hablar sobre ese momento. “El papá siempre decía: ‘¿Qué voy a hacer cuando no juegue más?’. Y pasó todo junto, increíble”, contó.

El mensaje con el que Messi confirmó su decisión

Este lunes, Messi había comunicado públicamente su retiro mediante una extensa carta en la que explicó que consideraba llegado el momento de cerrar su etapa en la Selección.

“Me vacié, ya no tengo más para dar”, escribió el capitán en uno de los pasajes más fuertes del mensaje.

También aclaró que esas palabras habían sido redactadas varias semanas antes. “Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, explicó.

Una decisión que la familia ya conocía

Las declaraciones de Celia muestran que el retiro no fue una determinación tomada de manera repentina, sino una posibilidad que venía siendo analizada dentro del entorno de Messi desde hacía tiempo.

Aun así, el anuncio terminó de materializar un escenario que la familia sabía que llegaría en algún momento. La reciente pérdida de Jorge volvió todavía más sensible el cierre de una etapa que acompañaron desde los primeros años del futbolista en la Selección.

Celia resumió la postura familiar con una frase breve: pese a la tristeza que genera su despedida, ahora el deseo es que Messi pueda transitar esta nueva etapa con tranquilidad y felicidad.