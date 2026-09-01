Un contenedor se incendió y destruyó un auto en Paraná: “Fue cuestión de segundos”

Un auto quedó prácticamente destruido durante la madrugada de este martes luego de que las llamas de un contenedor se propagaran hacia el vehículo, que se encontraba estacionado sobre calle Andrés Pazos, en Paraná. El incendio ocurrió pasadas las 4, entre avenida Ramírez y Piedrabuena, y demandó la intervención de Bomberos y personal policial.

El vehículo afectado era un Fiat Idea perteneciente a Maxi Cuadra y Tamara, quienes dialogaron con Elonce durante la mañana mientras intentaban recuperar algunos elementos entre los restos. Ambos se encontraban durmiendo cuando fueron alertados por la Policía sobre lo que estaba sucediendo frente a su vivienda.

“Nos tocaron el timbre y, cuando abrimos, supusimos que podía ser algún intento de robo porque ya nos había pasado. Pero era la Policía que nos decía que se estaba prendiendo fuego el contenedor”, relató Maxi.

“En 15 o 20 segundos ya había tomado la parte de atrás”

El propietario explicó que inicialmente intentó buscar las llaves para mover el auto, pero el avance del fuego fue demasiado rápido. “Cuando fui a buscar la llave fue cuestión de segundos, 15 o 20 segundos. Ya había tomado la parte de atrás. Me temblaban las manos y no sabía qué hacer”, recordó.

En ese momento pensó incluso en utilizar el matafuego del propio vehículo, aunque los agentes que estaban en el lugar le recomendaron mantenerse alejado. “Fui a preguntar qué hacía y me dijeron: ‘Ni te acerques’. Así que eso hicimos”, señaló.

Los Bomberos llegaron pocos minutos después y lograron controlar las llamas, aunque para entonces los daños sobre el rodado eran prácticamente totales. “Vinieron realmente muy rápido. Primero llegó una camioneta y después el camión, pero se incendió por completo”, contó el dueño.

Una de las principales preocupaciones de la pareja era la presencia del tanque de gas del vehículo. “El miedo era que explotara, pero los bomberos nos explicaron que tiene una válvula que se cierra. También tenía poco combustible, unos 10 litros de nafta”, explicó.

El vehículo era utilizado para trabajar

Tamara contó que el auto formaba parte de la actividad diaria de la familia, ya que tienen un emprendimiento gastronómico. “Hago pastas caseras y artesanales y lo utilizábamos para hacer los repartos, los envíos”, indicó.

Pese a la pérdida material, ambos destacaron que ninguna persona resultó herida. “Hace poquito se nos enfermó el nene y estuvimos dos días en terapia. Ahí entendés qué es realmente importante. Los materiales se solucionan de una forma u otra”, expresó Maxi.

Así fue destruido por las llamas tras el incendio de un contenedor

“El auto está asegurado. Lo importante es que no le pasó nada a nadie, ni a nosotros ni a los vecinos”, agregó. Con algo de humor, también resumió las consecuencias inmediatas para el emprendimiento familiar: “No se nos quemó la comida, pero se quemó el auto”.

Bomberos: el fuego se propagó rápidamente

Lucas García, integrante de Bomberos Voluntarios de Paraná, confirmó a Elonce que recibieron varios llamados alrededor de las 4.02. “Nos manifestaban que se había incendiado un contenedor y lamentablemente el fuego se propagó hacia un vehículo estacionado”, explicó.

Un auto y un contenedor se incendiaron durante la madrugada

El bombero indicó que la dotación acudió rápidamente, pero que la intensidad de las llamas hizo imposible evitar los daños materiales. “Por la volatilidad del material combustible que había en el lugar, lo que se pudo hacer fue sofocar el foco ígneo”, precisó.

También señaló que este tipo de incendios en recipientes plásticos se registra con cierta frecuencia durante la madrugada, aunque habitualmente no alcanza otros elementos. “En otras ocasiones fueron solamente contenedores, pero en este caso se propagó hacia el vehículo”, sostuvo.

Por el momento, no se determinó cómo se inició el incendio. Los propietarios indicaron que existen cámaras de seguridad en la zona y que se solicitará colaboración a vecinos para aportar registros que permitan reconstruir lo ocurrido.