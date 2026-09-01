Cambios y nuevas frecuencias en los colectivos de Paraná: cómo quedan los recorridos

Los colectivos de Paraná tendrán cambios y refuerzos en sus recorridos a partir de dos medidas que impactan en el transporte público de la ciudad. Por un lado, las obras viales iniciadas sobre calle Córdoba obligarán a modificar temporalmente el trayecto de 14 líneas urbanas y metropolitanas. Por otro, desde este 1° de septiembre se reorganizan los servicios C.1 y C.2 para ampliar su cobertura y mejorar las conexiones.

Las modificaciones temporales están vinculadas con los trabajos que la Municipalidad comenzó en calle Córdoba, entre Urquiza y 25 de Junio. Las tareas forman parte del plan de repavimentación y están concentradas especialmente en sectores utilizados diariamente por el transporte público.

El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, explicó que las intervenciones están “enfocadas principalmente en la reparación y mantenimiento de calles por donde circula el transporte público; la idea es realizar un mantenimiento específico en el carril exclusivo de colectivos y varios sectores que requieren atención”.

Desvíos de colectivos por las obras en calle Córdoba

Mientras duren las obras, diez líneas urbanas modificarán temporalmente parte de sus recorridos. La B, en su vuelta, circulará por Santa Fe, Alameda, Buenos Aires y Pellegrini; mientras que la D lo hará por Córdoba, Alameda, Buenos Aires, España y 25 de Mayo. La F pasará por Cervantes, Buenos Aires y España; y la G, en la ida, utilizará Urquiza, Pellegrini y España.

También habrá cambios para la H1, que en su regreso transitará por La Paz, Laprida, Buenos Aires y España; y para la H2, cuyo desvío será por Santa Fe, Alameda, Buenos Aires y España. En tanto, la L circulará por Garay, Alameda, Buenos Aires, Pellegrini, Bavio y Courreges antes de retomar su trazado habitual.

La M, en la ida, utilizará Santa Fe, Alameda, Buenos Aires y Pellegrini. Por su parte, la P1 tendrá un recorrido provisorio por Córdoba, Cervantes, Buenos Aires, Bavio y Libertad, mientras que la P2 circulará por La Paz, Buenos Aires y España.

Qué líneas metropolitanas cambian sus trayectos

Los trabajos también afectarán a cuatro servicios metropolitanos. La Línea 4 circulará temporalmente por Santa Fe, Alameda, Buenos Aires y España; mientras que la 6 utilizará La Paz, Buenos Aires, Pellegrini y España.

Para la Línea 22, el recorrido alternativo será por Garay, Córdoba, Alameda, Buenos Aires, Pellegrini y España. La 24, en tanto, transitará por Santa Fe, Alameda, Buenos Aires y España antes de recuperar su recorrido habitual.

Además, durante las modificaciones funcionarán dos paradas provisorias para el ascenso y descenso de pasajeros: una estará ubicada en Buenos Aires y Alameda, frente al Museo de Bellas Artes, y la restante en Pellegrini y España.

Las obras avanzarán cuadra por cuadra

Según explicó Loréfice, el sector intervenido presenta una exigencia particular por “el tamaño y peso de los vehículos que la utilizan”. El funcionario sostuvo que mejorar la traza “permitirá tiempos de circulación más rápidos y un servicio de colectivos más eficiente para los pasajeros”.

Los trabajos contemplan reparación de calzada y cordones, demolición de sectores deteriorados, construcción de badenes y cordones cuneta, ejecución de pavimentos rígidos y flexibles y reparación de instalaciones y conexiones que resulten necesarias.

Cada cuadra demandará aproximadamente tres semanas de trabajos. Una vez terminada la primera etapa, las tareas avanzarán hacia la siguiente cuadra y continuarán posteriormente por calle Libertad y calle España. Durante cada intervención habrá cortes totales de tránsito en los sectores afectados.

La Línea C amplía su cobertura desde septiembre

En paralelo con los desvíos temporales, desde este 1° de septiembre entró en vigencia una reorganización de la Línea C, destinada a fortalecer la frecuencia sobre avenida Almafuerte y ampliar los destinos alcanzados por sus variantes C.1 y C.2.

El nuevo esquema incorpora conexiones directas con el microcentro, PAMI, IOSPER y el Hospital San Martín, además de sumar el paso por Enrique Carbó. La medida apunta a ofrecer mayores alternativas de conexión y recorridos directos hacia puntos estratégicos de Paraná.

La variante C.1 conectará las 300 Viviendas con avenida Almafuerte, Hospital San Roque y Casa de Gobierno en su recorrido de ida. En el regreso partirá desde la zona céntrica, pasará por 25 de Mayo, Hospital San Martín, Enrique Carbó y avenida Almafuerte para dirigirse nuevamente hacia las 300 Viviendas.

Cómo queda el recorrido de la C.1

En la ida, la C.1 circulará por Pedro Londero, avenida Don Bosco, Gobernador Maya, Del Poncho, De la Yerra, Francia, Gobernador Maya, avenida Almafuerte, avenida Ramírez, La Paz, Laprida y Santa Fe.

Para la vuelta, el servicio transitará por Córdoba, Libertad, España, 25 de Mayo, Arturo Illia, Enrique Carbó, Dean J. Álvarez, avenida Almafuerte, Gobernador Maya, Francia, De la Yerra, Del Poncho, Gobernador Maya, avenida Don Bosco, Pedro Londero y Fraternidad.

De esta manera, la variante suma conexiones con sectores sanitarios, administrativos y comerciales de la capital entrerriana, además de fortalecer la circulación sobre avenida Almafuerte.

La C.2 suma Parque Industrial y barrio Las Rosas

La C.2 tendrá una cobertura más extensa. En la ida conectará barrio 300 Viviendas con el Parque Industrial, barrio Las Rosas, avenida Francia, Hospital San Roque y Casa de Gobierno.

Su trazado comprenderá Pedro Londero, avenida Don Bosco, Gobernador Maya, Del Poncho, De la Yerra, Francia, Antonio Salellas, Hernandarias, Art. Walter Grand, Valentín Torra, avenida Almafuerte, Jorge Luis Borges y el circuito por Las Orquídeas, Los Alelíes, Las Arvejillas y Los Junquillos. Posteriormente continuará por Francia, López Jordán, Blas Parera, Almafuerte, Ramírez, La Paz, Laprida y Santa Fe.

En el regreso, partirá desde Santa Fe y pasará por Alameda de la Federación, Carlos Gardel, Colón, avenida Ramírez, Dean J. Álvarez y Almafuerte. Desde allí continuará hacia Blas Parera, Francia, barrio Las Rosas, Parque Industrial y finalmente el sector de las 300 Viviendas.

Dos tipos de cambios para los usuarios

Los pasajeros deberán tener en cuenta que las modificaciones responden a dos situaciones diferentes. Los desvíos de las líneas B, D, F, G, H1, H2, L, M, P1, P2, 4, 6, 22 y 24 son temporales y permanecerán vinculados al avance de las obras viales.

En cambio, la reorganización de las variantes C.1 y C.2 comenzó a regir desde el 1° de septiembre con el objetivo de fortalecer frecuencias, extender la cobertura y mejorar las conexiones con distintos puntos de Paraná.

Por las obras, el Municipio pidió circular con precaución y evitar estacionar en las zonas intervenidas. El avance de los trabajos será por etapas y los sectores serán liberados a medida que finalicen las tareas previstas.