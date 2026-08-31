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Extienden las inscripciones para la segunda edición del Club Tech 2026 y suman un nuevo horario

La Municipalidad de Paraná extendió el plazo de inscripción a través del portal ciudadano Mi Paraná para participar del segundo semestre del Club Tech 2026. Además, para responder a la demanda, se abrió una nueva opción de cursada.

31 de Agosto de 2026
Inscripciones para la segunda edición del Club Tech.
Inscripciones para la segunda edición del Club Tech. Foto: (MdP).

La Municipalidad de Paraná extendió el plazo de inscripción a través del portal ciudadano Mi Paraná para participar del segundo semestre del Club Tech 2026. Además, para responder a la demanda, se abrió una nueva opción de cursada.

Ante la gran demanda de solicitudes, la Municipalidad de Paraná extendió el plazo de inscripción a través del portal ciudadano Mi Paraná para participar del segundo semestre del Club Tech 2026. Además, para responder a la demanda, se abrió una nueva opción de cursada los días jueves de 19 a 20:30 hs para el grupo Sirirís (8 a 10 años).

 

La propuesta, dictada en el Distrito del Conocimiento (calle Raúl Patricio Solanas, entre Juan Ambrosetti y Carlos Darwin), convoca a chicos y adolescentes de 6 a 16 años a sumarse a imaginar soluciones tecnológicas para el futuro. En esta etapa se continuará trabajando la proyección de la ciudad bajo el lema "Paraná 2030: una ciudad inteligente y sustentable".

Cada encuentro del club pretende desafiar a sus participantes a observar su entorno, identificar problemas y aplicar tecnología para construir soluciones. El río, la costanera, los parques, los humedales, las barrancas, la energía, la movilidad y el cuidado del ambiente serán parte de la narrativa central que acompañará las diferentes experiencias de aprendizaje.

 

Inscripciones

 

Los encuentros tienen una frecuencia de una vez por semana y no requieren conocimientos previos. Las comisiones se conforman por edad de la siguiente manera:

 

  • Mulitas: 6 y 7 años.
  • Sirirís: 8, 9 y 10 años.
  • Carpinchos: 11, 12 y 13 años.
  • Yaguaretés: 14, 15 y 16 años.

 

El trámite se realiza de manera 100% online ingresando a la plataforma Mi Paraná y los cupos restantes se asignarán por orden de inscripción hasta agotar vacantes o hasta el viernes 4 de septiembre.

 

Por cualquier consulta, las familias se pueden contactar al correo electrónico distritodelconocimiento@parana.gob.ar o al WhatsApp 3435178618.

Temas:

Municipalidad de Paraná Paraná Club Tech
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