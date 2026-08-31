PAMI entrega anteojos gratis cada dos años: quiénes pueden pedirlos y cómo hacer el trámite

Los anteojos gratis de PAMI continúan disponibles para los jubilados y pensionados afiliados a la obra social, que pueden acceder a la cobertura óptica y renovar la prestación cada dos años. El beneficio contempla el armazón y los cristales de acuerdo con la graduación indicada por el especialista.

La prestación permite obtener hasta dos pares de anteojos por persona: uno destinado a la visión de cerca y otro para lejos. Como alternativa, el afiliado puede solicitar un único par con cristales bifocales, de acuerdo con la prescripción correspondiente.

La cobertura representa un ahorro importante para los adultos mayores, especialmente frente al costo que pueden alcanzar los anteojos en el mercado particular. Sin embargo, para acceder al beneficio es necesario cumplir una serie de pasos y contar con una Orden Médica Electrónica (OME).

Cómo pedir los anteojos gratis de PAMI

El procedimiento comienza con una consulta a un médico oftalmólogo que forme parte de la cartilla de PAMI. El profesional deberá evaluar la agudeza visual del paciente y determinar qué graduación necesita.

Una vez realizado el examen, el especialista emite la Orden Médica Electrónica, que queda registrada en el sistema de la obra social. Según la información disponible, esa prescripción cuenta con una vigencia de 150 días corridos.

Con la orden cargada, el afiliado puede seleccionar una óptica adherida mediante el buscador correspondiente o la aplicación PAMI e-cartilla. Allí deberá concurrir para elegir y probar el armazón y para que se realicen las mediciones necesarias para confeccionar los anteojos.

Qué documentación hay que presentar

Para iniciar la confección de los anteojos, el afiliado debe contar con su Documento Nacional de Identidad (DNI), la credencial de PAMI —que puede presentarse en formato físico o digital— y la Orden Médica Electrónica emitida por el oftalmólogo.

No es necesario imprimir la OME, debido a que la óptica puede consultar la receta directamente en el sistema. Además, en determinados casos de personas que solicitan cristales bifocales por primera vez puede requerirse la denominada Escala FIN, un formulario específico de evaluación.

Cuando el afiliado tiene dificultades de movilidad, un familiar o apoderado registrado puede acercar inicialmente la documentación. De todos modos, el titular tendrá que presentarse posteriormente en la óptica para probar el armazón antes de concretar el retiro.

Qué hay que tener en cuenta con los bifocales

Existe una condición particular para quienes optan por anteojos bifocales. Si una persona los solicita por primera vez y posteriormente no logra adaptarse, la reglamentación no permite que dentro del mismo período de dos años reciba, en reemplazo, un par para visión cercana y otro para visión lejana.

Por este motivo, resulta importante definir junto con el oftalmólogo cuál es la alternativa más conveniente antes de que se emita la Orden Médica Electrónica.

La regla general establece que la prestación puede renovarse cada 24 meses. Sin embargo, existen determinadas situaciones médicas que habilitan a solicitar nuevamente los anteojos antes de que transcurran los dos años.

Cuándo se pueden pedir nuevos anteojos antes de los dos años

La renovación anticipada puede tramitarse por vía de excepción en determinadas circunstancias, como afiliados diagnosticados con glaucoma o personas que atravesaron intervenciones quirúrgicas oculares, entre ellas una operación de cataratas, que haya provocado cambios importantes en la graduación.

En esas situaciones, el oftalmólogo debe confeccionar una orden manuscrita y acompañarla con un resumen de la historia clínica. A diferencia del procedimiento habitual, esos documentos deben ser presentados por el afiliado o su apoderado ante la agencia o Unidad de Gestión Local (UGL) correspondiente.

La solicitud queda sujeta a la autorización de la auditoría médica. Una vez aprobada, puede emitirse una nueva OME y el beneficiario queda habilitado para concurrir nuevamente a una óptica de la cartilla y encargar los anteojos.

Cuántos anteojos cubre PAMI

La cobertura permite acceder a dos pares de anteojos —uno para cerca y otro para lejos— o elegir, según la indicación médica, la alternativa de cristales bifocales. El derecho a la prestación se renueva cada dos años e incluye tanto los cristales como el armazón correspondiente.

De esta manera, el afiliado no necesita iniciar el trámite habitual en una oficina territorial de PAMI: primero debe consultar al oftalmólogo, obtener la OME y luego dirigirse a una óptica adherida. Las gestiones presenciales ante una UGL quedan reservadas, entre otras situaciones, para los pedidos excepcionales de renovación anticipada.