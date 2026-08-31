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Paraná A partir del 1° de septiembre

Colectivos: la Línea C mejora su frecuencia y amplía su cobertura desde este martes

Desde el 1° de septiembre, la Línea C del transporte urbano de Paraná implementará modificaciones en sus recorridos, para que los usuarios cuenten con más opciones de conexión y recorridos directos hacia puntos estratégicos.

31 de Agosto de 2026
Colectivos: la Línea C mejora su frecuencia y amplía su cobertura.
Colectivos: la Línea C mejora su frecuencia y amplía su cobertura. Foto: (MdP).

Desde el 1° de septiembre, la Línea C del transporte urbano de Paraná implementará modificaciones en sus recorridos, para que los usuarios cuenten con más opciones de conexión y recorridos directos hacia puntos estratégicos.

Colectivos. Desde el 1° de septiembre, la Línea C del transporte urbano de Paraná implementará modificaciones en sus recorridos para fortalecer la frecuencia y ampliar la cobertura del servicio.

La nueva organización permitirá fortalecer la prestación sobre avenida Almafuerte y ampliar los destinos de las variantes C.1 y C.2, incorporando conexiones directas con el microcentro de la ciudad, PAMI, IOSPER y el Hospital San Martín.

 

Además, los recorridos incorporarán el paso por Enrique Carbó, fortaleciendo la cobertura del transporte urbano sobre este corredor vial.

La propuesta contempla una reorganización de los servicios para que los usuarios cuenten con más opciones de conexión y recorridos directos hacia puntos estratégicos de Paraná.

 

 

Línea C.1

 

Ida: 300 Viviendas – Directo Av. Almafuerte – Hospital San Roque – Casa de Gobierno

Pedro Londero → Av. Don Bosco → Gdor. Maya → Del Poncho → De la Yerra → Francia → Gdor. Maya → Av. Almafuerte → Av. Ramírez → La Paz → Laprida → Santa Fe.

 

Vuelta: 25 de Mayo – Hospital San Martín – Directo Av. Almafuerte – 300 Viviendas

Córdoba → Libertad → España → 25 de Mayo → Arturo Illia → Enrique Carbó → Dean J. Álvarez → Av. Almafuerte → Gdor. Maya → Francia → De la Yerra → Del Poncho → Gdor. Maya → Av. Don Bosco → Pedro Londero → Fraternidad.

 

 

Línea C.2

 

Ida: B° 300 Viviendas – Parque Industrial – B° Las Rosas – por Francia – Hospital San Roque – Casa de Gobierno

Pedro Londero → Av. Don Bosco → Gdor. Maya → Del Poncho → De la Yerra → Francia → Gdor. Maya → Antonio Salellas → Hernandarias → Art. Walter Grand → Valentín Torra → Antonio Salellas → Av. Almafuerte → Jorge Luis Borges → Francia → Las Orquídeas → Los Alelies → Las Arvejillas → Los Junquillos → Las Orquídeas → Francia → Jorge Luis Borges → Av. Almafuerte → Gdor. López Jordán → Francia → Av. Blas Parera → Av. Almafuerte → Av. Ramírez → La Paz → Laprida → Santa Fe.

 

 

Vuelta: 25 de Mayo – Hospital San Martín – Francia – B° Las Rosas – Parque Industrial – B° 300 Viviendas

Santa Fe → Alameda de la Federación → Carlos Gardel → Colón → Av. Ramírez → Dean J. Álvarez → Av. Almafuerte → Blas Parera → Francia → Gdor. López Jordán → Av. Almafuerte → Jorge Luis Borges → Francia → Las Orquídeas → Los Alelies → Las Arvejillas → Los Junquillos → Las Orquídeas → Francia → Jorge Luis Borges → Av. Almafuerte → Antonio Salellas → Hernandarias → Art. Walter Grand → Valentín Torra → Antonio Salellas → Gdor. Maya → Francia → De la Yerra → Del Poncho → Gdor. Maya → Av. Don Bosco → Pedro Londero → Fraternidad.

 

La modificación comenzará a regir el 1° de septiembre y apunta a fortalecer la frecuencia, ampliar la cobertura y mejorar las conexiones para quienes utilizan diariamente la Línea C.

Temas:

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