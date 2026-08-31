Simuló entregar una encomienda y atacó con ácido a una joven de 25 años: ella podría perder la visión

Una joven de 25 años fue atacada con ácido en su vivienda de Pablo Podestá, partido bonaerense de Tres de Febrero, por un hombre que llegó con el pretexto de entregar una supuesta encomienda y le arrojó el químico directamente al rostro. La víctima, identificada como Agustina Soledad Rodríguez, permanece internada en terapia intensiva con graves quemaduras y podría perder la visión.

El ataque ocurrió el 27 de agosto, alrededor de las 16, cuando Rodríguez descansaba junto a su hija de tres años en su domicilio, ubicado en la zona de calle Corrientes y avenida Pérez Galdós. En esas circunstancias, una persona llamó a la puerta y manifestó que tenía una encomienda para entregarle, publicó Clarín.

La joven se acercó y corrió la cortina de una ventana abierta para observar quién estaba afuera. En ese momento, el desconocido le arrojó la sustancia química directamente al rostro y escapó. La Justicia investiga el móvil del ataque y busca al responsable, que continúa prófugo.

Permanece internada en terapia intensiva

La madre de Agustina escuchó los gritos y acudió inmediatamente para asistirla. La joven intentó aliviar el intenso dolor colocándose agua sobre las zonas del cuerpo alcanzadas por la sustancia.

Minutos después, el padre de su hija llegó a la vivienda y la trasladó de urgencia al Hospital Bocalandro. Rodríguez ingresó en estado crítico y actualmente permanece internada bajo cuidados intensivos.

El ataque le provocó quemaduras severas en el 32% del cuerpo, con lesiones en el rostro, torso, brazos y piernas, además de compromiso pulmonar. Su hermana aseguró que existe un 90% de probabilidades de que pierda definitivamente la visión, aunque explicó que la prioridad médica es estabilizarla y evitar que su vida corra peligro.

Investigan amenazas previas al ataque

Agustina trabaja desde principios de 2025 como manicura y administra su propio emprendimiento a través de las redes sociales. Vive junto a su madre y su pequeña hija, quien está próxima a cumplir cuatro años, en la propiedad donde ocurrió la agresión.

Familiares de la víctima aseguraron que durante los días anteriores al ataque el novio de la joven y personas de su entorno habían recibido amenazas. “Ella no se metía con nadie”, afirmó su hermana al referirse al episodio.

Los allegados reclaman a través de las redes sociales avances en la investigación y solicitaron custodia policial para proteger al resto de la familia. También pidieron la máxima difusión del caso mientras Agustina continúa internada.

Buscan al hombre que arrojó el ácido

La causa está a cargo de la fiscal Diana Makyo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial de San Martín. Los investigadores intentan establecer quién organizó el ataque, identificar al agresor y determinar el móvil.

De manera preliminar, fuentes vinculadas con la investigación indicaron que la hipótesis de violencia de género estaría descartada. No obstante, la pesquisa continúa abierta y se analizan las amenazas que habría recibido el entorno de Rodríguez antes de la agresión.

Luego de arrojarle la sustancia química, el sospechoso huyó a bordo de un automóvil en dirección a Hurlingham. Las autoridades intentan reconstruir el recorrido del vehículo y obtener elementos que permitan localizar al atacante.

Cámaras y rastreo del vehículo, claves para la causa

El análisis de cámaras de seguridad y el seguimiento del automóvil utilizado en la fuga son algunas de las principales medidas de investigación para determinar los movimientos del agresor antes y después del ataque.

En paralelo, la atención permanece centrada en la evolución de Agustina debido a la gravedad de las quemaduras y al compromiso de sus pulmones. La joven continúa en terapia intensiva del Hospital Bocalandro y las próximas horas resultan importantes para evaluar su evolución.