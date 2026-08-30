Fernando Cerimedo habló por primera vez desde prisión: explicó por qué no recibe visitas y aclaró sus ingresos

Fernando Cerimedo habló desde prisión por primera vez desde que fue detenido en Bolivia y realizó una extensa exposición durante una audiencia vinculada con una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El consultor político, quien participó de la estrategia digital de la campaña presidencial de Javier Milei y se desempeña como asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz, permanece alojado en la cárcel de Palmasola.

Cerimedo también se encuentra bajo investigación en otra causa, en la que está acusado de haber planeado el asesinato de Nadia Beller, imputación que rechaza. Durante la audiencia de este sábado, volvió a negar esa acusación y aseguró que confía en que el caso será esclarecido.

Al finalizar la audiencia por presunto enriquecimiento ilícito, el juez hizo lugar al planteo de la Fiscalía y también dispuso la prisión preventiva del consultor en este expediente. Por el momento, según publicó Clarín, no se resolvió un eventual traslado desde Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, hacia Chonchocoro, en La Paz.

La primera vez que se escuchó su voz desde la detención

Cerimedo había sido detenido durante la madrugada del martes 18 en el aeropuerto internacional de Viru Viru. Desde entonces, sus manifestaciones públicas se habían conocido mediante mensajes escritos difundidos por sus abogados.

La audiencia permitió escuchar por primera vez al consultor desde su arresto. Durante varios momentos de su exposición se mostró emocionado y sostuvo que su detención afectó directamente a su familia y a su actividad profesional.

“Yo no caí de paracaídas acá y de hecho hasta el día que me apresaron yo estaba trabajando. Yo soy el único sustento de mi familia. Hoy mi familia en Argentina no tiene ni siquiera acceso a las cuentas”, manifestó.

Aclaró cuánto percibe por sus actividades

Uno de los puntos abordados durante la audiencia estuvo relacionado con los ingresos de Cerimedo. El consultor cuestionó una interpretación de una desgrabación difundida por la Fiscalía, según la cual percibiría alrededor de un millón de dólares mensuales.

Ante el juez, sostuvo que esa cifra no corresponde a un ingreso mensual sino anual y manifestó su disposición a ampliar su declaración para aportar mayores explicaciones.

“Estoy dispuesto a ampliar esas respuestas. De hecho les pedí a mis abogados ampliar mi declaratoria. Que aclaren que mi ingreso es aproximadamente un millón de dólares al año, no al mes”, afirmó.

Nadia Beller / Fernando Cerimedo.-

“Yo no me voy a fugar”

Cerimedo también intentó convencer al magistrado de que no existía riesgo de fuga y solicitó poder continuar el proceso fuera de prisión.

“Mi familia está desprotegida. Yo no me voy a fugar, señor juez. Yo quiero terminar este proceso porque me arruinaron la vida”, expresó durante su intervención.

En ese contexto, pidió ampliar su declaración ante los investigadores. “Ampliemos la declaratoria, no tengo nada que esconder”, sostuvo.

Cuestionamientos a la investigación

Durante su exposición, Cerimedo cuestionó la actuación del Ministerio Público Fiscal y aseguró que buena parte de las preguntas que recibió estaban relacionadas con el presidente boliviano Rodrigo Paz.

“No me pueden hacer 400 preguntas de las cuales 390 eran relacionadas al Presidente porque ahí hay otra intención”, manifestó.

También lanzó acusaciones contra el vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, a quien calificó de “mitómano” y responsabilizó por denuncias que considera falsas vinculadas con presunto enriquecimiento ilícito y una supuesta influencia suya en decisiones políticas del gobierno de Paz. Esas afirmaciones forman parte del descargo de Cerimedo y no implican hechos judicialmente establecidos.

Rechazó la acusación vinculada con Nadia Beller

El consultor también habló sobre la otra investigación por la cual permanece detenido y rechazó enfáticamente la acusación relacionada con Nadia Beller.

“Estoy en Palmasola por un hecho del que estoy seguro que pronto se va a esclarecer también, porque no tiene ni pies ni cabeza”, afirmó.

Cerimedo sostuvo que la acusación se encuentra basada en declaraciones de Beller y realizó acusaciones personales contra ella que forman parte de su versión de los hechos. También negó que exista un supuesto cuarto proceso judicial en su contra por narcotráfico.

Negó tener una causa por narcotráfico

“Dejen de perseguirme por cosas que no existen, están diciendo que hay un cuarto proceso supuestamente por narcotráfico, cosa que es falso. No tengo ningún proceso por narcotráfico”, expresó ante el juez.

Además, afirmó que previamente había denunciado que existían personas que utilizaban su nombre y aseguró haber solicitado que esas situaciones fueran investigadas.

“Cuando me llamen a declarar voy a explicar muy bien sobre eso, qué personas fueron las que, incluso, a miembros del Ministerio Público les mencioné que estaban hablando en mi nombre y que por favor se investigue”, agregó.

Por qué pidió no recibir visitas

Otro de los aspectos que Cerimedo explicó durante la audiencia fue su situación dentro de Palmasola. Afirmó que permanece incomunicado y que tomó personalmente la decisión de no recibir visitas.

“Estoy incomunicado, no puedo hablar con mis abogados si no vienen ellos. Yo no tengo contacto, no quiero tener contacto, pedí por favor no recibir visitas, y pueden ser testigos los guardias”, señaló.

Según argumentó, tomó esa determinación para evitar cualquier señalamiento sobre una posible interferencia en la investigación judicial. “No quiero estar en contacto con nadie. No puedo hablar ni siquiera con mis hijos. Pero no quiero para no obstaculizar nada, porque me quiero defender y lo quisiera hacer en libertad”, expresó.

Pidió poder trabajar y defenderse en libertad

Sobre el final de su intervención, Cerimedo solicitó al magistrado que le permita atravesar el proceso fuera de prisión y manifestó que aceptaría restricciones para permanecer en Bolivia.

“Yo le pido que me deje defenderme en libertad. Yo necesito trabajar. Necesito un lugar con internet para trabajar. No tengo problema que ponga el arraigo por el tiempo que quiera, yo quiero aclarar esta situación”, sostuvo.

También consideró “irreversible” el daño provocado a su carrera personal y profesional y reiteró su versión sobre las circunstancias previas a su detención.

Cerimedo sostuvo que cuando fue arrestado en el aeropuerto de Viru Viru no intentaba abandonar Bolivia, sino que había llegado a Santa Cruz de la Sierra con la intención de visitar a Nadia Beller en un hospital. Mientras las investigaciones continúan, seguirá detenido preventivamente y la Justicia deberá resolver su situación en las causas que tramitan en su contra.