Ibicuy: allanamiento por narcomenudeo terminó con un detenido y cocaína secuestrada

Durante el operativo se secuestró cocaína y un vehículo

Un joven de 25 años fue detenido este sábado durante un allanamiento por narcomenudeo en Ibicuy, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley de Narcomenudeo. Durante el procedimiento, la Policía de Entre Ríos secuestró cocaína, dinero en efectivo, elementos utilizados para el fraccionamiento y un automóvil.

El operativo se concretó en una vivienda ubicada sobre calle Conscripto Giorgi, entre Avenida Presidente Perón y Remedios Escalada, en el Barrio Holt de Ibicuy.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías y Transición N.º 2, a cargo del Dr. Ignacio B. Telenta, con intervención de la Fiscalía de Islas del Ibicuy, representada por el fiscal auxiliar interino Dr. Gastón Popelka.

Qué secuestró la Policía durante el allanamiento

Durante la requisa del inmueble, los efectivos secuestraron 11 envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, además de una bandeja y una tarjeta de crédito que presentaban restos de la misma sustancia.

También fueron incautados $17.550 en efectivo, tres recortes de nylon blanco preparados para el armado de dosis, un automóvil Renault Clio y un teléfono celular.

En el lugar fueron identificadas tres personas adultas. Por disposición judicial, un joven de 25 años quedó detenido e incomunicado y posteriormente fue trasladado, quedando a disposición de la Justicia.

Participación de distintas áreas policiales

El procedimiento contó con la intervención de efectivos de la División Drogas Peligrosas y de la Guardia Especial de la Jefatura Departamental Islas del Ibicuy.

Además, participaron integrantes de la División Operaciones Técnicas y Pericias Tecnológicas de la Dirección General de Drogas Peligrosas, que brindaron apoyo durante las actuaciones.