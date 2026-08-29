Motociclista de 18 años sufrió graves lesiones tras chocar contra una camioneta en Ruta 131

Un motociclista de 18 años sufrió lesiones de consideración tras chocar contra una camioneta en la intersección de la Ruta 131 y calle Salto, en Libertador San Martín, departamento Diamante. El joven fue asistido y trasladado a un centro de salud.

El siniestro vial involucró a una camioneta Fiat Toro Freedom de color bordó, conducida por un hombre de 58 años, y una motocicleta Honda CG Titan de 150 centímetros cúbicos. Ambos conductores tenían domicilio en la localidad.

Personal de la Comisaría de Libertador San Martín tomó conocimiento del hecho mientras realizaba tareas preventivas en distintos sectores de la ciudad. Los agentes acudieron al lugar y comenzaron las actuaciones correspondientes.

Cómo se produjo el choque

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, la Fiat Toro circulaba por la Ruta 131 en sentido este-oeste e intentó girar para ingresar a calle Salto.

En sentido contrario, de oeste a este, avanzaba la motocicleta conducida por el joven. En esas circunstancias, la Honda CG Titan impactó contra el lateral derecho de la camioneta.

Como consecuencia de la colisión, el motociclista perdió la estabilidad y cayó sobre la acera.

El joven fue trasladado a un sanatorio

Personal de salud llegó hasta el lugar para asistir al conductor de la motocicleta. Luego de brindarle las primeras atenciones, dispuso su traslado al Sanatorio Adventista del Plata.

En el establecimiento médico se determinó que las lesiones sufridas por el joven eran de consideración. No se brindaron mayores precisiones sobre el diagnóstico ni sobre la evolución posterior del paciente.

La Policía continuó con las diligencias destinadas a establecer todas las circunstancias del choque. Tampoco se informó que el conductor de la camioneta hubiera sufrido heridas como consecuencia del impacto.