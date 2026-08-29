Leandro Paredes cuestionó la sanción de la FIFA: “Es excesiva”

Leandro Paredes rompió el silencio sobre la suspensión de 10 partidos que le impuso la FIFA por su participación en los incidentes ocurridos después de la final del Mundial entre la Selección argentina y España.

El mediocampista consideró desproporcionado el castigo y manifestó su sorpresa por la diferencia con la sanción que recibió Gavi. El futbolista español fue suspendido solamente por un encuentro.

“Me parece exagerado. Lo raro también es que a Gavi le dieron una fecha, cuando es quien me da la piña en el pecho”, expresó Leandro Paredes luego de la victoria de Boca por 1-0 ante Lanús, por el Torneo Clausura.

Paredes confirmó que apelarán la sanción

El jugador señaló que sus representantes y la Asociación del Fútbol Argentino buscarán reducir la suspensión mediante una presentación ante los organismos correspondientes.

“Ahora queda apelar y ver si pueden reducir la sanción. Para mí es excesiva, pero está la gente que trabaja en eso y ojalá se pueda reducir”, sostuvo.

🗣️ LEANDRO PAREDES s/la sanción de 10 fechas que le impuso la FIFA en la Selección Argentina: "ES EXAGERADO. LO RARO TAMBIÉN ES QUE A GAVI LE DIERON UNA, es el que me da LA PIÑA EN EL PECHO".pic.twitter.com/PZseWfmTmt — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) August 29, 2026

La Comisión Disciplinaria de la FIFA sancionó a Leandro Paredes con 10 partidos sin poder representar a la Selección argentina y una multa económica de 90.000 dólares.

Las demás sanciones impuestas por la FIFA

Nahuel Molina recibió una suspensión de siete encuentros y también deberá pagar 90.000 dólares. Thiago Almada, por su parte, fue castigado con una fecha y una multa de 30.000 dólares.

El colaborador del cuerpo técnico Roberto Ayala fue suspendido durante tres partidos por un golpe a Dani Olmo y deberá abonar 30.000 dólares. Gavi recibió una fecha y una multa por el mismo monto.

La FIFA también sancionó a la AFA con 321.000 dólares por diferentes infracciones ocurridas durante el Mundial. La entidad argentina deberá aguardar ahora la resolución de la apelación para conocer si se modificará el castigo aplicado a Paredes.