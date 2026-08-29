Las Leonas van por la Copa del Mundo ante Países Bajos: horario y dónde ver la final

Las Leonas disputarán este sábado la final del Mundial de Hockey femenino 2026 ante Países Bajos. El partido comenzará a las 11, hora de Argentina, en el Wagener Stadium de Amstelveen.

La transmisión televisiva estará disponible a través de ESPN 2. También podrá seguirse mediante Disney+ Premium y las plataformas que incluyen la señal deportiva dentro de su servicio.

El horario coincide con las 16 de Países Bajos, según el programa oficial de la Federación Internacional de Hockey. Argentina buscará conquistar su tercera Copa del Mundo, después de los títulos obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010.

Las Leonas llegan invictas

El seleccionado argentino alcanzó el partido decisivo sin derrotas. En la primera fase venció 3-2 a Alemania, superó 2-0 a Escocia y empató 1-1 con Estados Unidos.

En la siguiente ronda derrotó 3-0 a España e igualó sin goles ante Bélgica. Esos resultados le permitieron finalizar como líder y avanzar a las semifinales.

En esa instancia, Las Leonas derrotaron 1-0 a Australia gracias al gol convertido por Julieta Jankunas durante el último cuarto. La victoria aseguró el regreso argentino a la definición mundialista.

Países Bajos, el rival de la final

Países Bajos llega con puntaje perfecto y ganó todos sus compromisos. En su reorrido venció a Chile, Australia, Japón, India y China antes de afrontar la fase decisiva.

En las semifinales, las neerlandesas superaron 1-0 a Bélgica y consiguieron el pase a la final. Son las máximas ganadoras del torneo y buscarán levantar el trofeo por décima vez.

El encuentro reeditará la definición del Mundial 2022, cuando Países Bajos se impuso 3-1. Cuatro años después, Argentina tendrá una nueva oportunidad ante el mismo adversario.

Horario y dónde ver la final

El partido entre Las Leonas y Países Bajos comenzará este sábado a las 11. ESPN confirmó que la definición podrá verse por ESPN 2 y Disney+ Premium.

La final se disputará en el Wagener Stadium, escenario ubicado en Amstelveen. El estadio albergará el encuentro que definirá al nuevo campeón mundial femenino.

Argentina intentará recuperar un título que no consigue desde 2010 y sumar su tercera estrella. Países Bajos, en tanto, buscará defender la corona obtenida en la edición anterior.