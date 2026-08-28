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Deportes Mundial de hockey sobre césped 2026

Los Leones cayeron ante Alemania y buscarán el bronce frente a Países Bajos

Los Leones perdieron 2-1 ante Alemania en las semifinales del Mundial de hockey 2026. Tomás Dómene convirtió para Argentina, que ahora buscará igualar su mejor actuación histórica cuando enfrente a Países Bajos por el tercer puesto.

28 de Agosto de 2026
Semifinal del Mundial de Hockey.
Semifinal del Mundial de Hockey.

Los Leones perdieron 2-1 ante Alemania en las semifinales del Mundial de hockey 2026. Tomás Dómene convirtió para Argentina, que ahora buscará igualar su mejor actuación histórica cuando enfrente a Países Bajos por el tercer puesto.

Los Leones cayeron ante Alemania por 2-1 y buscarán el bronce frente a Países Bajos en el Mundial de hockey sobre césped 2026, que se desarrolla entre Bélgica y Países Bajos. El seleccionado argentino quedó a las puertas de disputar por primera vez una final mundialista y tendrá una última oportunidad de subir al podio.

 

Tomás Dómene convirtió el único tanto argentino, mientras que Justus Weigand y Paul-Philipp Kaufmann marcaron para el vigente campeón mundial. El equipo dirigido por Lucas Rey había llegado a semifinales luego de vencer a Inglaterra e India en la segunda fase.

 

 

Un partido cerrado ante el campeón mundial

 

El primer cuarto tuvo un desarrollo equilibrado, con ambos seleccionados priorizando la posesión y encontrando dificultades para ingresar con peligro al área contraria. La paridad continuó durante el segundo período y el encuentro llegó sin goles al descanso.

Alemania aumentó la intensidad después del entretiempo. Tomás Santiago sostuvo inicialmente a Argentina con una gran intervención y Thomas Habif también evitó un gol sobre la línea, pero posteriormente Weigand consiguió quebrar la resistencia albiceleste y estableció el 1-0.

Los germanos mantuvieron la presión y tuvieron posibilidades de ampliar la diferencia. Santiago volvió a responder con una doble atajada sobre el cierre del tercer cuarto y permitió que Argentina llegara con posibilidades al período decisivo.

 

Dómene apareció para empatar

 

Los Leones reaccionaron en el último cuarto. Una corrida de Bautista Capurro generó el primer córner corto argentino y Tomás Dómene aprovechó la oportunidad para establecer el 1-1.

El partido volvió a cambiar después de una tarjeta amarilla a Lucio Méndez, que dejó al conjunto nacional con un jugador menos durante cinco minutos. Alemania aprovechó la superioridad y Paul-Philipp Kaufmann convirtió el segundo tanto.

 

La acción fue revisada mediante el Videoref ante una posible jugada peligrosa, pero los árbitros terminaron convalidando el gol alemán. Con el 2-1, Argentina quedó obligada a buscar nuevamente la igualdad.

 

Los Leones arriesgaron hasta el final

 

Lucas Rey decidió retirar al arquero durante los últimos minutos para sumar un jugador de campo. Argentina consiguió llevar al vigente campeón mundial contra su área y buscó forzar una definición diferente.

 

A dos minutos del cierre, los árbitros sancionaron inicialmente un córner corto para Los Leones por un supuesto toque con el pie. Alemania solicitó inmediatamente la revisión mediante Videoref y la decisión fue finalmente anulada.

Argentina insistió hasta los últimos segundos, pero no consiguió el empate y Alemania aseguró su clasificación a la definición. El conjunto europeo había llegado al torneo como defensor del título conseguido en el Mundial de 2023.

 

Ahora, por otra medalla mundialista

 

En la otra semifinal, España derrotó 4-3 a Países Bajos y consiguió avanzar a la definición después de 28 años. De esta manera, Alemania y España disputarán el título mundial.

 

Para Los Leones quedará el desafío de conseguir otra medalla. Su mejor resultado histórico se produjo en La Haya 2014, cuando alcanzaron el bronce después de superar 2-0 a Inglaterra.

 

El encuentro por el tercer puesto frente a Países Bajos se disputará este domingo en el Belfius Hockey Arena de Bélgica. Será la última presentación del equipo de Lucas Rey en un Mundial en el que logró instalarse nuevamente entre los cuatro mejores del planeta.

Temas:

Los Leones Selección Argentina Hockey sobre Césped Mundial de Hockey 2026 Alemania
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