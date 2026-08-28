Los Leones enfrentan a Alemania por un lugar en la final: hora y cómo verlo

Los Leones afrontarán este viernes uno de los partidos más importantes de su historia cuando enfrenten a Alemania por las semifinales del Mundial de Hockey 2026. El encuentro comenzará a las 15.30, hora argentina, en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, y otorgará un lugar en la definición del torneo.

El seleccionado dirigido por Lucas Rey llega al cruce después de finalizar segundo en el Grupo E de la segunda ronda. Argentina venció 3-1 a Inglaterra y 5-3 a India, resultados que le permitieron ubicarse entre los cuatro mejores y mantener el sueño de disputar por primera vez una final mundialista.

Antes, durante la primera fase, el conjunto nacional había derrotado 3-0 a Japón y 7-1 a Nueva Zelanda, mientras que cayó 3-1 frente a Países Bajos. Ese recorrido le permitió avanzar y posteriormente asegurarse un lugar en las semifinales tras una segunda etapa de alta exigencia.

Alemania, el vigente campeón mundial

Enfrente estará Alemania, uno de los seleccionados más fuertes del certamen y defensor del título conseguido en el Mundial de India 2023. Los europeos terminaron primeros en el Grupo B luego de vencer 5-1 a Malasia y 1-0 a Bélgica, además de empatar 1-1 frente a Francia.

En la segunda ronda, los alemanes comenzaron con una derrota 2-1 frente a España, pero posteriormente superaron 4-2 a Australia. Ese resultado les permitió quedarse con el primer puesto del Grupo F y acceder nuevamente a las instancias decisivas de una Copa del Mundo.

Para Los Leones, el desafío representa además la posibilidad de conseguir un resultado inédito: nunca disputaron una final de un Mundial de mayores. “Estamos muy conformes con el trabajo que venimos haciendo, yendo partido a partido”, expresó Thomas Habif en la previa del encuentro.

Horario y cómo ver Los Leones ante Alemania

El partido se jugará desde las 15.30 de Argentina en el Belfius Hockey Arena. La transmisión estará disponible a través de Disney+ Premium, mientras diferentes señales deportivas consignaron también la televisación por ESPN.

El ganador avanzará directamente a la final programada para el domingo 30 de agosto. Allí se enfrentará al vencedor de la otra semifinal, que protagonizarán Países Bajos y España. El perdedor, en tanto, disputará el encuentro por el tercer puesto.

Las posibles formaciones para la semifinal

La probable formación argentina está integrada por Tomás Santiago; Nicolás Della Torre, Lucas Toscani, Joaquín Toscani, Matías Andreotti, Tomás Domene, Matías Rey, Nicolás Cicileo, Tadeo Marcucci, Thomas Habif y Bautista Capurro. El entrenador es Lucas Rey.

Alemania, por su parte, podría comenzar con Jean Danneberg; Benedikt Schwarzhaupt, Johannes Grobe, Thies Ole Prinz, Teo Hinrichs, Tom Grambusch, Christopher Rühr, Justus Weigand, Hugo von Montgelas, Hannes Müller y Moritz Ludwig. El equipo es dirigido por André Henning.

El antecedente reciente favorece al conjunto europeo, que eliminó a Argentina en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024 y posteriormente obtuvo la medalla de plata. Alemania también llega a esta instancia como vigente campeón mundial, por lo que aparece como uno de los grandes obstáculos para el seleccionado nacional.