La municipalidad adjudicó la concesión del Centro Cultural Gloria Montoya

La Municipalidad adjudicó por 10 años la concesión del Centro Cultural Gloria Montoya. El proyecto prevé obras de puesta en valor y propuestas artísticas, gastronómicas y recreativas.
La Municipalidad de Paraná adjudicó la concesión del Centro Cultural “Gloria Montoya”, ubicado en calle Melvin Jones 861, para su refuncionalización y gestión. El proyecto contempla la reparación y acondicionamiento del inmueble, para el funcionamiento de un nuevo espacio cultural y gastronómico para la ciudad.
La firma ganadora es PARACIMA S.A.S. que estará asociada con Tribus Club de Arte, institución con una amplia experiencia en la gestión y producción cultural, lo que permitirá incorporar al espacio una mirada especializada y fortalecer su perfil como ámbito para el desarrollo de propuestas artísticas y culturales.
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la continuidad del nombre Centro Cultural Gloria Montoya. De esta manera, se busca preservar la identidad del espacio y el reconocimiento de la artista paranaense por parte de la comunidad, al tiempo que se proyecta una nueva etapa de funcionamiento que permita seguir forjando y fortaleciendo la cultura de la ciudad.
Con este paso, el Municipio busca recuperar un inmueble de propiedad pública y generar las condiciones para que el Centro Cultural Gloria Montoya vuelva a consolidarse como un espacio destinado al encuentro y al desarrollo de actividades culturales, gastronómicas y recreativas, ampliando las alternativas para vecinos y visitantes de la ciudad.
El proceso se inició con el llamado a Licitación Pública N.º 51/2026, dispuesto mediante el Decreto N.º 1355 del 24 de junio de 2026. El objetivo fue otorgar en concesión el inmueble de propiedad municipal para desarrollar una propuesta que contemple usos culturales, gastronómicos y recreativos, con la ejecución de las obras necesarias para su puesta en valor.
El acto de apertura de ofertas se llevó a cabo el 21 de julio, del que surgió como único oferente la firma PARACIMA S.A.S. A partir de estas actuaciones, mediante el Decreto N.º 1761, de fecha 10 de agosto de 2026, la Municipalidad aprobó la Licitación Pública N.º 51/2026 y adjudicó la concesión por un plazo de 10 años, contados desde la firma del contrato.
La licitación N.º 51/26 fue publicada los días 30 de junio, 1° y 2 de julio de 2026 en el único medio impreso de la ciudad de Paraná y, a partir del 29 de junio de 2026, en el Boletín Oficial electrónico de la Municipalidad hasta la fecha de apertura, el 21 de julio, de acuerdo con lo establecido por la Ordenanza N.º 9902 y su decreto reglamentario N.º 2240/2020.