ANSES confirmó el beneficio en SUBE: quiénes pagan solo el 45% del boleto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente el acceso a la Tarifa Social Federal, un beneficio que permite obtener un descuento del 55% en los viajes realizados con SUBE para determinados titulares de prestaciones previsionales, asignaciones y programas sociales.

Según informó Ámbito, quienes tienen incorporado el atributo social abonan solamente el 45% del valor vigente del transporte incluido dentro del sistema. Para acceder a la reducción es necesario vincular la prestación correspondiente con una tarjeta registrada a nombre del beneficiario.

Entre quienes pueden solicitarlo se encuentran jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y beneficiarios de Pensiones No Contributivas por invalidez, vejez o para madres de siete hijos.

Quiénes pueden acceder al descuento

La Tarifa Social también alcanza a quienes cobran la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y las becas Progresar. Se suman trabajadores de casas particulares, monotributistas sociales y personas que perciben el Seguro por Desempleo.

Asimismo, están incluidos veteranos de la Guerra de Malvinas y titulares de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. En todos los casos, deben cumplirse las condiciones establecidas para incorporar el atributo correspondiente a la tarjeta SUBE.

El beneficio no se aplica de manera automática únicamente por percibir alguna de estas prestaciones. El usuario debe realizar previamente la vinculación de su tarjeta para que el descuento quede habilitado y pueda utilizarse al momento de viajar.

Cómo solicitar la Tarifa Social

El trámite puede comenzar desde Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma se debe acceder a “Programas y beneficios” y generar el PIN SUBE, código que permite asociar la condición del beneficiario con la tarjeta registrada.

Luego, el PIN debe vincularse con la tarjeta y posteriormente acreditarse el beneficio. Quienes no puedan completar la gestión digital pueden consultar la posibilidad de realizarla de manera presencial en oficinas de ANSES o Centros de Atención SUBE, llevando DNI y la tarjeta correspondiente.

Una vez activada la Tarifa Social Federal, el pasajero paga el 45% del precio nominal del boleto. En las localidades donde también funciona la Red SUBE, el beneficio puede combinarse con descuentos previstos para determinados transbordos, según las reglas tarifarias vigentes en cada jurisdicción.