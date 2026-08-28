El Gobierno dispuso nuevas emisiones de deuda por hasta $22 billones y USD 4.050 millones

Economía autorizó una nueva Letra del Tesoro y amplió otros cuatro instrumentos para cubrir la demanda de una licitación, con límites fijados en pesos y dólares.
El Gobierno dispuso la emisión y ampliación de instrumentos de deuda pública por montos máximos que, en conjunto, alcanzan los $22,01 billones y USD 4.050 millones, según estableció el Ministerio de Economía para cubrir la demanda del proceso de licitación realizado el 27 de agosto.
La medida fue formalizada mediante la Resolución Conjunta 52/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda. La norma dispuso la creación de una nueva Letra del Tesoro en pesos y la ampliación de otros cuatro instrumentos emitidos anteriormente.
Los valores establecidos en la resolución corresponden a los límites máximos de valor nominal original autorizados para cubrir la demanda de la licitación. Por lo tanto, la norma no determina que la totalidad de esos montos haya sido efectivamente colocada.
Una nueva Letra del Tesoro por hasta $6 billones
La resolución dispuso la emisión de una Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 29 de enero de 2027, por el monto necesario para cubrir la demanda del proceso de licitación, con un límite máximo de $6 billones de valor nominal original.
La fecha de emisión fue establecida para el 31 de agosto de 2026, mientras que su vencimiento operará el 29 de enero de 2027. La moneda de denominación, suscripción y pago será el peso y el precio de emisión original será a la par. Mientras que la amortización será íntegra al vencimiento y el instrumento pagará intereses a una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta esa fecha. Esa tasa será determinada en la licitación.
Ampliaron una letra vinculada al dólar
El Ministerio de Economía también dispuso ampliar la emisión de la Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 30 de octubre de 2026.
El instrumento había sido emitido originalmente mediante la Resolución Conjunta 48, del 12 de agosto de 2026. La nueva ampliación será por la suma necesaria para atender la demanda de la licitación, pero no podrá superar los USD 4.050 millones de valor nominal original.
A su vez, la resolución autorizó ampliar la Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de noviembre de 2026, originalmente emitida en diciembre de 2025. Para este instrumento se estableció un máximo de $5 billones.
Letra ajustada por CER y un bono en pesos
Otro de los instrumentos alcanzados es la Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento, cuyo vencimiento está previsto para el 29 de enero de 2027.
La resolución estableció que su ampliación podrá realizarse por el monto necesario para cubrir la demanda de la licitación, con un máximo de $6,11 billones de valor nominal original. Este instrumento había sido emitido originalmente mediante la Resolución Conjunta 48/2026.
Finalmente, Economía dispuso ampliar el Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 31 de mayo de 2027. El límite establecido para esta operación asciende a $4,9 billones.
Los límites previstos para las operaciones
De esta manera, los cuatro instrumentos denominados en pesos contemplados en la resolución tienen límites máximos que suman $22,01 billones de valor nominal original: $6 billones de la nueva letra, $5 billones de la letra con vencimiento en noviembre, $6,11 billones de la letra ajustada por CER y $4,9 billones correspondientes al bono.
Por separado, la ampliación de la letra vinculada al dólar estadounidense tiene un límite máximo de USD 4.050 millones.
En los fundamentos, las secretarías de Finanzas y Hacienda señalaron que las operaciones cuyos vencimientos se producen en ejercicios futuros se encuentran dentro de los límites previstos en el Presupuesto General de la Administración Nacional para 2026. Lo mismo indicaron respecto de los instrumentos cuyos vencimientos operan durante el actual ejercicio.
La resolución autorizó además a funcionarios de diferentes dependencias de la Oficina Nacional de Crédito Público a suscribir la documentación necesaria para implementar las operaciones previstas.