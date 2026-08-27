En octubre llega la tercera edición del Festival de Teatro Gualeguay: habrá propuestas de formación y obras

El encuentro teatral se desarrollará del 4 al 6 de octubre en distintos espacios culturales de Gualeguay, con espectáculos de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, además de talleres y seminarios.
La ciudad de Gualeguay se prepara para recibir una nueva edición del Festival de Teatro Gualeguay, una propuesta que reúne durante tres jornadas a artistas y compañías de distintas localidades y busca consolidar un espacio de encuentro para el teatro independiente de la región.
La tercera edición del festival se desarrollará del viernes 4 al domingo 6 de octubre en las salas Liebre de Marzo, Teatro Italia y el Auditorio Municipal “Mario Alarcón Muñiz”.
Durante el encuentro se presentarán siete obras teatrales, con participación de elencos locales y propuestas invitadas de Santa Fe, Paraná y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Teatro, encuentro y formación
Además de la programación de espectáculos, esta edición tendrá un fuerte componente de formación teatral, con actividades organizadas por Proyecto Caracol – Laboratorio Teatral.
Entre las propuestas se encuentran un taller práctico de iniciación al diseño y operación de luces para teatro, a cargo de Beto Lescano, y un seminario intensivo de dirección y montaje dictado por Felipe Haidar, de Rosario.
El objetivo del festival es generar un espacio de intercambio entre teatristas de la región, promoviendo la diversidad de miradas y estéticas y fortaleciendo el vínculo entre la producción teatral y la comunidad de Gualeguay.
La programación del Festival de Teatro Gualeguay
Viernes 4 de octubre
20:00: acto de apertura y presentación de La Universal, de Juan León Abuaf (Paraná), en el Teatro Italia. 21:30: La cura, memorias invertidas, de Gastón Onetto (Santa Fe), en Liebre de Marzo.
Sábado 5 de octubre
10:00: taller práctico Iniciación al diseño y operación de luces para teatro, a cargo de Beto Lescano, en Liebre de Marzo. 16:00: Valga la redundancia. Manso desconcierto, de la Compañía Teastral (Paraná), en el Auditorio Municipal “Mario Alarcón Muñiz”. 18:30: HUGO, de Gustavo Del Río (CABA), en el Teatro Italia.
21:30: Mati y Pablito, de Pablo Racciatti (CABA), en Liebre de Marzo. 22:30: Fiesta FTG 2024 en Liebre de Marzo.
Domingo 6 de octubre
14:00: seminario intensivo de dirección y montaje, a cargo de Felipe Haidar (Rosario), en el Auditorio Municipal “Mario Alarcón Muñiz”. 19:00: Que hablen otras partes de mí, de Gastón Díaz (Gualeguay), en el Teatro Italia. 21:00: Vida y Vuelta, de la Compañía Teastral (Paraná), en Liebre de Marzo.
Cuánto cuestan las entradas
La entrada general para cada obra tiene un valor de $3.500, mientras que también se ofrece un abono para acceder a todas las funciones por $17.500.
Según la organización, el abono puede transferirse e intercambiarse con otros espectadores.
El Festival de Teatro Gualeguay fue declarado de interés por el Concejo Deliberante de Gualeguay y por el Concejo de Teatro Independiente de Entre Ríos.
Además, cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro.
La organización está a cargo de Liebre de Marzo, Teatro Italia y la Municipalidad de Gualeguay, con el objetivo de continuar posicionando al festival como una de las propuestas culturales destacadas de la ciudad y la Región Centro Litoral.