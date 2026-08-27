En octubre llega la tercera edición del Festival de Teatro Gualeguay: habrá propuestas de formación y obras

La tercera edición del festival se desarrollará en octubre en distintas sedes de Gualeguay

La ciudad de Gualeguay se prepara para recibir una nueva edición del Festival de Teatro Gualeguay, una propuesta que reúne durante tres jornadas a artistas y compañías de distintas localidades y busca consolidar un espacio de encuentro para el teatro independiente de la región.

La tercera edición del festival se desarrollará del viernes 4 al domingo 6 de octubre en las salas Liebre de Marzo, Teatro Italia y el Auditorio Municipal “Mario Alarcón Muñiz”.

Durante el encuentro se presentarán siete obras teatrales, con participación de elencos locales y propuestas invitadas de Santa Fe, Paraná y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Teatro, encuentro y formación

Además de la programación de espectáculos, esta edición tendrá un fuerte componente de formación teatral, con actividades organizadas por Proyecto Caracol – Laboratorio Teatral.

Foto: Instituto Nacional del Teatro

Entre las propuestas se encuentran un taller práctico de iniciación al diseño y operación de luces para teatro, a cargo de Beto Lescano, y un seminario intensivo de dirección y montaje dictado por Felipe Haidar, de Rosario.

El objetivo del festival es generar un espacio de intercambio entre teatristas de la región, promoviendo la diversidad de miradas y estéticas y fortaleciendo el vínculo entre la producción teatral y la comunidad de Gualeguay.

La programación del Festival de Teatro Gualeguay

Viernes 4 de octubre

20:00: acto de apertura y presentación de La Universal, de Juan León Abuaf (Paraná), en el Teatro Italia. 21:30: La cura, memorias invertidas, de Gastón Onetto (Santa Fe), en Liebre de Marzo.

Foto: Instituto Nacional del Teatro

Sábado 5 de octubre

10:00: taller práctico Iniciación al diseño y operación de luces para teatro, a cargo de Beto Lescano, en Liebre de Marzo. 16:00: Valga la redundancia. Manso desconcierto, de la Compañía Teastral (Paraná), en el Auditorio Municipal “Mario Alarcón Muñiz”. 18:30: HUGO, de Gustavo Del Río (CABA), en el Teatro Italia.

21:30: Mati y Pablito, de Pablo Racciatti (CABA), en Liebre de Marzo. 22:30: Fiesta FTG 2024 en Liebre de Marzo.

Domingo 6 de octubre

14:00: seminario intensivo de dirección y montaje, a cargo de Felipe Haidar (Rosario), en el Auditorio Municipal “Mario Alarcón Muñiz”. 19:00: Que hablen otras partes de mí, de Gastón Díaz (Gualeguay), en el Teatro Italia. 21:00: Vida y Vuelta, de la Compañía Teastral (Paraná), en Liebre de Marzo.

Cuánto cuestan las entradas

La entrada general para cada obra tiene un valor de $3.500, mientras que también se ofrece un abono para acceder a todas las funciones por $17.500.

Según la organización, el abono puede transferirse e intercambiarse con otros espectadores.

El Festival de Teatro Gualeguay fue declarado de interés por el Concejo Deliberante de Gualeguay y por el Concejo de Teatro Independiente de Entre Ríos.

Además, cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro.

La organización está a cargo de Liebre de Marzo, Teatro Italia y la Municipalidad de Gualeguay, con el objetivo de continuar posicionando al festival como una de las propuestas culturales destacadas de la ciudad y la Región Centro Litoral.