Presentaron el libro “Servir” sobre el Cardenal Karlic y recordaron su legado

REDACCIÓN ELONCE
El libro “Servir” sobre el Cardenal Karlic, escrito por Haydee Copati, fue presentado este jueves en Paraná. En diálogo con Elonce, destacaron la cercanía, firmeza y profunda espiritualidad que caracterizaron al religioso.
El libro “Servir” sobre el Cardenal Karlic fue presentado este jueves en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. La obra, escrita por Haydee Copati, recuperó vivencias y recuerdos vinculados con Estanislao Esteban Karlic y permitió volver sobre distintos aspectos de su trayectoria religiosa y humana.
Durante la actividad, personas que compartieron diferentes etapas de la vida del cardenal brindaron sus testimonios y destacaron especialmente su cercanía, su vocación de servicio y la huella que dejó entre quienes tuvieron oportunidad de conocerlo.
Una de las hermanas benedictinas recordó ante Elonce los últimos años del religioso y expresó: “Monseñor vivió sus últimos tres años con nosotras, en nuestra casa. Fue una bendición para nosotras tenerlo. Haydee ha escrito este libro y ha decidido que parte de esto venga a nuestro Monasterio”.
El recuerdo de los últimos años de Karlic
La religiosa también se refirió a la convocatoria que tuvo la presentación y al significado que representó el reconocimiento a la figura del cardenal. “(Sentimos) agradecimiento por reconocer lo que Monseñor fue para todos nosotros, para la iglesia, para Paraná, Córdoba y tantos lugares de Argentina”, enfatizó.
Al describir la personalidad y la manera en la que Karlic se relacionaba con quienes acudían a él, sostuvo: “Él era muy firme en su decisión, en lo que tomaba o en lo que la iglesia decía. Era muy serio, firme y recalcando lo que Dios quería para la persona que llegaba o para la situación que se estaba presentando. Él con su sonrisa, con su amabilidad, siempre cercando, recordando a las personas que se acercaban a él, siempre con su presencia de Dios en su vida”.
De esta manera, la presentación también se convirtió en una oportunidad para recordar aspectos cotidianos de quien fue arzobispo de Paraná y una de las figuras relevantes de la Iglesia Católica argentina. Los testimonios hicieron foco tanto en su tarea pastoral como en los vínculos personales que construyó durante décadas.
Una obra atravesada por recuerdos y afecto
Celia Godoy, por su parte, explicó que el trabajo de Haydee Copati surgió de una extensa relación con Karlic y de los años durante los cuales pudo acompañarlo de cerca. En ese sentido, destacó que el contenido permitió conocer experiencias personales compartidas con el religioso.
“El libro es de Haydee, habla de su visión de su vida con él. Ella desde que vino acá en el ’87 hasta que Monseñor se fue, después lo acompañó 20 años en la curia. Ha sido una madre, ella lo pudo acompañar y lo iba a visitar en el Monasterio. El amor que ella le ha tenido al Monseñor es el que uno le tiene al padre. Lo acompañó, lo cuidó. Lo que cuenta en el libro está muy interesante es toda esa vivencia y siempre rescata la figura de Monseñor Karlic”, comentó Godoy.