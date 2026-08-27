Tambos entrerrianos: advirtieron que el precio de la leche no cubre los costos

Los tambos entrerrianos atravesaron un escenario complejo por la combinación entre el estancamiento del precio de la leche, el aumento de los costos productivos, las dificultades de financiamiento y los problemas provocados por las abundantes lluvias. Sergio Borré, presidente de la Cámara de Productores de Leche de Entre Ríos (Caproler), explicó en "Moviendo el Avispero", por Elonce Radio & Stream FM 98.7, que los productores recibían un promedio de 528 pesos por litro.

“A nosotros, los productores, nos están pagando $528, un precio promedio a nivel país dependiendo la calidad higiénico sanitaria y dependiendo también el volumen de cada productor y la ubicación que esté el establecimiento”, indicó Borré. Según planteó, ese valor resultaba insuficiente para sostener la actividad frente a la evolución de diferentes costos.

El dirigente sostuvo que el sector venía de atravesar meses favorables, pero posteriormente perdió rentabilidad. “Deberíamos estar cobrando hoy por arriba de los 600 pesos el litro de leche”, afirmó, al comparar el valor actual con los gastos que debe afrontar cada establecimiento.

La diferencia entre el tambo y la góndola

Uno de los puntos sobre los que puso especial énfasis fue la diferencia entre lo que recibe el productor y el precio final de los productos lácteos. Según explicó, la leche es un producto perecedero y debe ser retirada diariamente de los establecimientos para ser procesada por la industria.

“Nosotros se lo entregamos a la industria. La industria lo procesa y lo larga a góndola. Nosotros le estamos dando la producción 30 días a la industria y nosotros empezamos a cobrar dentro del mes siguiente la producción”, describió.

A partir de esa situación, Borré consideró que debía analizarse el funcionamiento integral de la cadena. “Creo que habría que ver en la cadena completa, desde que sale la materia prima de nuestros tambos hasta que llega a la góndola todo el proceso”, expresó.

Las lluvias y los caminos rurales

Las precipitaciones de las últimas semanas también tuvieron consecuencias directas sobre la actividad. Borré explicó que el barro afecta tanto a los animales como a las personas que trabajan diariamente en los tambos, además de provocar un mayor desgaste en maquinarias y vehículos.

En determinados establecimientos, incluso fue necesario modificar la logística para poder retirar la producción. “Muchas veces en estos días hemos tenido que sacar la leche hasta la ruta, poner nuestro tractor, poner un tanque, cargamos la leche en nuestro tambo y lo llevamos hasta la ruta donde puede llegar el camión”, relató.

También cuestionó el estado de la red vial rural y sostuvo que las dificultades excedían a la producción láctea. Según detalló, las condiciones climáticas podían favorecer además la aparición de enfermedades en los animales y provocar una disminución temporaria de la producción.

Precio, créditos e impuestos

Al enumerar los principales problemas que enfrentaban los productores, el presidente de Caproler señaló varios factores. “Primero el precio de la leche, el tema del financiamiento o el refinanciamiento de deudas, refinanciar deudas, el tema de los caminos y el tema impositivo también nos afecta a todo por igual”, sostuvo.

Asimismo, se refirió a la presión fiscal sobre cada eslabón de la cadena. “Nosotros los productores pagamos, industria paga, transporte paga, comercio paga, consumidor paga impuestos. De una vez por todas debemos aliviar esa parte fiscal para que la economía traccione”, expresó.

Borré recordó que muchos productores habían realizado inversiones durante los meses en los que la relación entre costos y precio de la leche había sido favorable. Sin embargo, posteriormente el valor pagado por litro quedó rezagado frente a la inflación y a otros gastos, mientras que las condiciones de financiamiento se endurecieron.

Cierre de establecimientos

Otro fenómeno señalado por el dirigente fue la reducción en el número de tambos. Borré confirmó que continuaron registrándose cierres de establecimientos tanto en Entre Ríos como en otras regiones productivas.

“Lamentablemente sí, lamentablemente se han cerrado”, respondió al ser consultado sobre esa tendencia. Según explicó, entre los motivos aparecían las dificultades económicas, pero también los problemas vinculados con el traspaso generacional.

No obstante, aclaró que la cantidad de litros producidos no había caído en igual proporción porque otros establecimientos absorbieron vacas y ampliaron su escala productiva. “A nivel provincia tampoco. Es más, con el trabajo que ha venido haciendo el productor tambero en estos en estos años pasados, la producción ahora se ha mantenido y se ha aumentado a pesar de que los tambos son menos”, destacó.

Trabajo conjunto de la cadena láctea

Borré también valoró una reunión realizada en Villa María, Córdoba, entre productores e industriales de la Región Centro. El encuentro permitió analizar problemas compartidos como el financiamiento, los costos, la caída de las ventas y el impacto del transporte.

“Fue una reunión productiva donde volvemos a lo mismo: todos tenemos el mismo inconveniente, el tema financiamiento, el tema costo, poca venta de los de los productos lácteos, refinanciamiento de deuda”, explicó.

Además, señaló que avanzaba el proyecto para recuperar un laboratorio provincial destinado a analizar la calidad de la leche y otros productos. En la iniciativa participaban productores, el Gobierno entrerriano, INTA, colegios profesionales, industrias privadas y el Consejo Federal de Inversiones.