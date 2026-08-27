River confirmó la salida de Eduardo Coudet: Leonardo Ponzio asumirá como DT interino

La salida de Eduardo Coudet de River quedó confirmada tras la eliminación por penales ante Independiente Santa Fe. El entrenador explicó que decidió dar un paso al costado y el presidente Stefano Di Carlo anunció que Leonardo Ponzio asumirá interinamente.
La salida de Eduardo Coudet de River quedó confirmada este jueves, un día después de la eliminación del Millonario en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El entrenador comunicó su decisión en el estadio Monumental junto al presidente Stefano Di Carlo y al director deportivo Enzo Francescoli.
La derrota por penales 8-7 ante Independiente Santa Fe, luego del empate durante el tiempo reglamentario, terminó siendo el punto de quiebre de un ciclo que atravesaba una marcada crisis de resultados. En sus últimos ocho encuentros, el equipo acumuló cinco derrotas, dos empates y apenas una victoria.
Di Carlo explicó que la decisión partió del propio entrenador y posteriormente fue consensuada con la dirigencia. “Chacho nos ha manifestado su voluntad de dar un paso al costado”, señaló y confirmó que el entrenador interino será Leonardo Ponzio, acompañado por Marcelo Escudero.
Coudet explicó por qué decidió dejar River
El técnico saliente realizó un balance de su ciclo y diferenció las dos etapas que atravesó el equipo. “Tuvimos un arranque a nivel deportivo y personal bueno. Poder jugar una final y ser primero de un grupo de clasificación de Copa (Sudamericana). Esta segunda mitad no hemos arrancado bien”, reconoció.
Coudet recordó, además, que desde su llegada conocía las exigencias deportivas que tendría. “Fui el primero que puso plazos y tenía en claro de que en este club hay que ganar y jugar bien”, afirmó. Según su análisis, el funcionamiento había mostrado señales de crecimiento durante los últimos compromisos, pero los resultados no acompañaron esa evolución.
“En cuanto al juego en los últimos partidos empezamos a jugar cada vez más y los jugadores se iban entendiendo cada vez mejor, pero también la necesidad imperiosa de sostenerlo a través de los resultados. No se nos dio”, expresó. El entrenador evitó atribuir la situación únicamente a factores externos: “No quiero echarle la culpa a la desgracia y a la mala suerte”.
La eliminación que marcó el final del ciclo
El partido ante Independiente Santa Fe tuvo un peso determinante en la resolución. River quedó eliminado luego de una extensa definición desde los doce pasos, resultado que profundizó el mal momento y terminó precipitando la salida del entrenador.
“Ayer era un partido para golear tranquilamente y terminamos sin la clasificación en la Copa y me parece que fue un punto determinante”, sostuvo Coudet. Además, insistió en que siempre había tenido presente que los resultados condicionaban los tiempos de cualquier entrenador en Núñez.
“Lo he dicho desde el primer momento que los plazos son los lógicos que requiere este club. Me encanta la exigencia de este club y su gente”, manifestó. Coudet no respondió preguntas durante la presentación y utilizó su intervención exclusivamente para realizar un balance y despedirse.
El respaldo de Coudet al plantel
Más allá del desenlace deportivo, el entrenador agradeció el acompañamiento recibido durante su ciclo. “Simplemente agradecer a todos los trabajadores, directivos y a mi cuerpo técnico. No correr a nadie porque todos han tenido participación”, expresó.
También dedicó una parte importante de su despedida a los futbolistas. “Sobre todas las cosas agradecido a los jugadores, que sin dudas hemos armado un gran plantel que en el tiempo va a dar muchísimas alegrías. De un nivel técnico y humano realmente altísimo”, destacó.
Coudet se mostró convencido de que el grupo podrá revertir el presente deportivo. “El tiempo va a poner en orden las cosas y este plantel le va a dar a River muchos títulos. Desde mi lugar estaré afuera apoyando y deseando lo mejor”, aseguró antes de cerrar su exposición.
Di Carlo confirmó una salida “de común acuerdo”
El presidente Stefano Di Carlo fue quien abrió la conferencia y remarcó que la dirigencia había respaldado al entrenador durante su permanencia. “Este proceso lo iniciamos con determinación y enorme convicción. Hemos respaldado siempre de manera categórica todo lo hecho en este tiempo que a Chacho le ha tocado ser entrenador del club”, indicó.
El dirigente sostuvo que River acompañó la determinación adoptada por Coudet y explicó por qué decidieron realizar una presentación institucional. “Creemos que es la manera correcta, institucional y respetuosa y agradecida de hacer esta salida es dando la cara en esta presentación”, manifestó.
Di Carlo también destacó “el profesionalismo, la capacidad, la disciplina de trabajo” y “la calidad humana” del entrenador. Finalmente, confirmó que se trató de “una decisión de común acuerdo” y anunció la solución inmediata para conducir al plantel profesional.
Leonardo Ponzio asumirá de manera interina
“Quería agregar que el entrenador interino será Leo Ponzio y contará con la apoyadura de Marcelo Escudero”, confirmó el presidente. De esta manera, el exmediocampista y referente histórico de River quedará al frente del equipo mientras la dirigencia define los próximos pasos.
La designación abrirá una etapa de transición después de la eliminación continental y en medio de una racha adversa que terminó condicionando la continuidad de Coudet, publicó Infobae. El interinato tendrá como desafío inmediato recuperar al equipo desde lo futbolístico y anímico.
Coudet, por su parte, cerró su despedida sin cuestionamientos hacia la institución ni sus jugadores. “No tengo mucho más para decir: simplemente gracias al hincha, al club y a ustedes por el tiempo compartido. Simplemente, la explicación que tenemos para dar es que esto es fútbol. Desear lo mejor y darle un punto final a esto”, concluyó.