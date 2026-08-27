Las Leonas van por la gloria: vencieron a Australia y son finalistas del Mundial

Las Leonas vencieron a Australia y jugarán la final del Mundial de Hockey 2026 ante Países Bajos. El seleccionado argentino se impuso este jueves por 1-0 en la semifinal disputada en Bélgica y quedó a un paso de conquistar su tercera corona.

Julieta Jankunas marcó el único gol del encuentro a los 46 minutos, cuando recién comenzaba el último cuarto. La delantera aprovechó una jugada preparada desde un penal córner y destrabó un partido que Argentina había controlado durante buena parte de su desarrollo.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara generó las situaciones más claras, pero debió trabajar hasta el tramo final para superar la resistencia australiana. Tras ponerse en ventaja, defendió la diferencia y aseguró su lugar en el partido decisivo.

Jankunas convirtió el gol de la clasificación

Las Leonas asumieron el protagonismo desde los primeros minutos y buscaron imponer su ritmo mediante la circulación de la bocha. Australia se ordenó en defensa y logró mantener el marcador cerrado durante los primeros tres cuartos.

"ES AHORA" DIJO MECHI Y... ¡LLEGÓ EL GOL DE LAS LEONAS! Tras el córner corto, Julieta Jankunas marcó el 1-0 contra Australia en las semis del Mundial de Hockey. 📺 Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/16MNU70Qs3 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 27, 2026

Argentina contó con diferentes oportunidades para abrir el resultado, aunque no pudo capitalizarlas. La falta de precisión en los últimos metros mantuvo la incertidumbre hasta el inicio del período decisivo.

La diferencia llegó mediante una pelota detenida. Tras la ejecución del penal córner, Jankunas recibió la bocha y definió para establecer el 1-0 que terminó sellando la clasificación argentina.

Australia no aprovechó sus oportunidades

El seleccionado oceánico dispuso de pocas ocasiones para inquietar a la defensa argentina. Sus principales posibilidades llegaron mediante tres penales córner: uno durante el primer cuarto y los otros dos en el último.

¡LA CHINA, UNA MURALLA! La impresionante tapada de Consentino, para mantener la ventaja de Las Leonas contra Australia. 📺 Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/bD14F0az5d — SportsCenter (@SC_ESPN) August 27, 2026

Australia no logró aprovechar ninguna de esas situaciones. La defensa de Las Leonas respondió con solidez y sostuvo la ventaja durante los minutos finales, cuando el rival se adelantó en busca del empate.

El cierre encontró al equipo argentino concentrado y firme para impedir una eventual definición por shoot-outs. Con el sonido de la chicharra, las jugadoras celebraron el regreso a una final mundialista.

¡DESAHOGO Y ALEGRÍA ARGENTINA! Las Leonas tacharon a Australia, jugarán una nueva final del mundo y enfrentarán a Países Bajos por el título. 📺 Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/gu322w18Of — SportsCenter (@SC_ESPN) August 27, 2026

Países Bajos será el rival en la final

En la otra semifinal, Países Bajos derrotó por 1-0 a Bélgica, uno de los países anfitriones del Mundial. Frederique Matla convirtió el único tanto del encuentro a los 27 minutos.

El seleccionado neerlandés llegó al certamen como principal favorito y campeón de las últimas tres ediciones. También derrotó a Argentina por 3-1 en la final del Mundial 2022, disputada en España.

Las Leonas, en tanto, buscarán tomarse revancha y conquistar el tercer título mundial de su historia. Argentina se consagró campeona en Perth 2002 y Rosario 2010, en ambas oportunidades tras vencer a Países Bajos en la definición.

Cuándo juegan Las Leonas la final

La final femenina del Mundial de Hockey 2026 se disputará este sábado 29 de agosto, desde las 16 de Argentina, en Ámsterdam.

Será una nueva definición entre dos de las principales potencias de la disciplina. Argentina intentará cortar la hegemonía neerlandesa, mientras que Países Bajos buscará obtener su cuarto campeonato mundial consecutivo.

Las Leonas llegaron invictas al partido decisivo y volverán a disputar una final después del subcampeonato conseguido en 2022. El triunfo ante Australia les aseguró, además, la décima medalla mundialista de su historia.