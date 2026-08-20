Los Leones fueron contundentes: golearon 7-1 y aseguraron la clasificación

Los Leones derrotaron 7 a 1 a Nueva Zelanda y aseguraron su clasificación a la segunda fase del Mundial de hockey que se disputa en Países Bajos y Bélgica. El seleccionado argentino revirtió un comienzo adverso y terminó imponiéndose con amplitud.

El equipo conducido por Lucas Rey llegó al encuentro después de vencer 3 a 0 a Japón y caer 3 a 1 frente a Países Bajos. Aunque un empate le alcanzaba para avanzar, salió desde el inicio a buscar la victoria.

Nueva Zelanda encontró la primera ventaja mediante un penal ejecutado por Kane Russell. Antes del cierre del cuarto inicial, Tomás Santiago realizó una importante atajada y Argentina evitó sobre la línea el segundo tanto del conjunto oceánico.

La reacción de Los Leones

Argentina aumentó la presión durante el segundo período y generó varias oportunidades ante el arco de Dominic Dixon. Luego de una revisión de video, los árbitros sancionaron un penal que Tomás Domene convirtió para establecer el empate.

El seleccionado nacional consiguió dar vuelta el marcador durante el tercer cuarto, pese a disputar un tramo con un jugador menos por la tarjeta verde recibida por Thomas Habif. Bautista Capurro realizó una acción individual y definió con un remate cruzado para marcar el 2 a 1.

¡UNA OBRA MAESTRA! Toda Nueva Zelanda pasó de largo en esta gran jugada colectiva de Los Leones desde un córner corto para el gol de Tadeo Marcucci en el triunfazo por 7-1 en el Mundial de hockey. 📺 Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/01yR4HY1qD — SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2026

Poco después, Domene volvió a aparecer mediante un córner corto y colocó la pelota en el ángulo. El segundo tanto del cordobés le dio mayor tranquilidad a Los Leones, que comenzaron a controlar por completo el desarrollo.

Una goleada en el último cuarto

Tadeo Marcucci convirtió el cuarto gol argentino mediante una jugada preparada en un córner corto. La diferencia se amplió después con un remate de revés de Nicolás Keenan que estableció el 5 a 1.

Nueva Zelanda decidió retirar a su arquero para sumar otro jugador de campo, pero la estrategia no permitió reducir la desventaja. Argentina aprovechó los espacios y marcó dos veces con el arco desprotegido.

Capurro convirtió su segundo tanto personal y Domene completó su triplete para cerrar el 7 a 1. La goleada le permitió al seleccionado mejorar su diferencia de gol y confirmar el pase a la próxima etapa.

Argentina espera por su posición definitiva

Los Leones finalizaron su participación en el Grupo A con seis puntos, producto de dos victorias y una derrota. Su posición definitiva dependerá del resultado entre Países Bajos y Japón.

La lógica indica que un triunfo neerlandés dejaría al conjunto argentino en el segundo puesto de la zona. El resultado del último encuentro también determinará cómo iniciará la siguiente instancia y cuáles serán sus próximos adversarios.