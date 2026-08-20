Influencer denunció que le robaron U$S 17.000 dólares que guardaba en un peluche

Influencer denunció el robo de dólares que tenía en un peluche

Una influencer santiagueña de 34 años denunció que le robaron una importante cantidad de dólares que tenía guardados en en peluche.

De acuerdo a lo informado, la mujer que vive en el barrio Reconquista en el sudeste de la localidad de Santiago del Estero, descubrió al revisar sus ahorros, que de un total de U$S 22.781, le quedaban U$S 5781. Es decir, le faltaban U$S 17.000 dólares.

El sitio Nuevo Diario Web, consigna que Luz Mariana Robles Grimaldi genera contenidos en redes sociales, lo cual le reporta retribuciones en la moneda extranjera y le permitió reunir la cantidad de ahorros señalada. Algo que llamó su atención es que en ningún lugar de su vivienda encontró rastros de violencia.

Contrariada por la ingrata sorpresa, recurrió a la Comisaría Comunitaria Nº 03 Departamental Nº 16, donde radicó la correspondiente denuncia.

Lo que surgió de su exposición en sede policial es que, pese a haber realizado la denuncia este miércoles 18 de agosto, advirtió el faltante el pasado 22 de julio.

La creadora de contenido, sospecha de amigo que en los primeros días de julio estuvo a cargo de la vivienda, ya que ella se encontraba de viaje; hecho que refuerza la hipótesis de la falta de daños o marcas de violencia en su hogar.

El caso quedó a cargo de la Fiscal Dra. Cecilia Guido, quien dispuso participación de robo y hurto, y relevamiento de cámaras.