Día del Empleado de Comercio 2026: qué día cae y qué pasará con el feriado

El Día del Empleado de Comercio se celebra cada 26 de septiembre. Este año cae sábado y resta definir si el descanso se trasladará a otra jornada.
El Día del Empleado de Comercio 2026 se celebra cada 26 de septiembre y, este año cae sábado. Ante la coincidencia con el fin de semana, surgió la expectativa entre los trabajadores mercantiles respecto de un posible traslado del descanso. Hasta el momento, no se informó oficialmente una modificación de la fecha.
La celebración está establecida para cada 26 de septiembre y alcanza a los trabajadores comprendidos dentro del régimen de empleados de comercio. La jornada tiene un tratamiento equivalente al de un feriado nacional en cuanto a sus efectos laborales.
Una eventual modificación deberá ser comunicada oficialmente. En años anteriores, cuando la celebración coincidió con determinadas jornadas, se acordaron traslados del descanso, por lo que habrá que esperar una definición para conocer qué ocurrirá en 2026.
Qué pasa porque el 26 de septiembre cae sábado
Mientras no exista una comunicación que establezca una modificación, el sábado 26 de septiembre continúa siendo la fecha correspondiente al Día del Empleado de Comercio.
La jornada se encuentra contemplada por la Ley 26.541, que estableció que los trabajadores mercantiles no deben prestar tareas durante ese día. Además, determinó que, a los efectos legales, deben aplicarse las mismas normas que rigen para los feriados nacionales.
Esto significa que la fecha constituye un día de descanso para quienes están alcanzados por la normativa. En aquellos casos en los que el empleado sea convocado a trabajar, deberá aplicarse el régimen de remuneración previsto para las jornadas feriadas.
Qué pasa si un empleado de comercio trabaja ese día
Si un trabajador presta servicios durante el Día del Empleado de Comercio, la jornada deberá liquidarse conforme al régimen correspondiente a los feriados establecido por la legislación laboral.
De esta manera, el empleado que sea convocado deberá recibir la remuneración correspondiente con el recargo previsto para el trabajo realizado durante un feriado.
La normativa, además, protege el descanso del trabajador. Por ese motivo, la decisión sobre la apertura de un establecimiento no elimina los derechos laborales que corresponden a los empleados comprendidos dentro de la actividad mercantil.
¿Los comercios estarán cerrados?
El Día del Empleado de Comercio habitualmente provoca el cierre de supermercados, centros comerciales, grandes cadenas y numerosos locales, debido a que buena parte de su personal se encuentra comprendido dentro del convenio mercantil.
Sin embargo, esto no significa necesariamente que todos los establecimientos comerciales deban permanecer cerrados. La aplicación dependerá de la organización de cada actividad y de quiénes sean las personas que atiendan los negocios.
Por ese motivo, pueden registrarse diferencias entre distintos establecimientos. La clave está en que los trabajadores alcanzados por la celebración cuentan con los derechos laborales establecidos para esa jornada.
Por qué se celebra el 26 de septiembre
El origen del Día del Empleado de Comercio se encuentra vinculado con la Ley 11.729, sancionada el 26 de septiembre de 1934, que incorporó importantes derechos para los trabajadores del sector.
La legislación significó avances en aspectos vinculados con las relaciones laborales, entre ellos las licencias por enfermedad y accidentes y las indemnizaciones ante un despido.
Décadas después, el Congreso sancionó el 10 de diciembre de 2009 la Ley 26.541, que estableció formalmente el 26 de septiembre como Día del Empleado de Comercio en todo el país.
Qué falta definir para 2026
La principal incógnita está relacionada con que el 26 de septiembre de 2026 caerá sábado. Por ese motivo, trabajadores y empleadores aguardan conocer si se acordará trasladar el descanso.
Una eventual modificación deberá ser informada oficialmente. Hasta que esto ocurra, la fecha establecida legalmente continúa siendo el sábado 26 de septiembre.
De esta manera, quienes se desempeñan en el sector deberán aguardar una definición para conocer si el Día del Empleado de Comercio 2026 permanecerá en su fecha original o si el descanso será trasladado a otra jornada.