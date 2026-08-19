Paraná: una motociclista chocó contra un carro y, al caer, fue atropellada por un camión

El siniestro vial en Paraná ocurrió durante la tarde de este miércoles en la intersección de avenida Zanni y calle Ricardo Balbín, donde una motociclista resultó herida tras protagonizar una secuencia que involucró a un carro de tracción a sangre y un camión.

De acuerdo con la información policial, personal de la Comisaría 15° intervino en el lugar. Por causas que todavía se encuentran bajo investigación, inicialmente se produjo una colisión entre la motocicleta y el carro.

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado perdió el control y cayó sobre la cinta asfáltica. En esas circunstancias, fue alcanzada por las ruedas traseras de un camión que circulaba en el mismo sentido, según se informó oficialmente.

La motociclista fue trasladada al Hospital San Martín

Tras el siniestro, se solicitó asistencia médica para la mujer. Una ambulancia acudió al lugar y posteriormente trasladó a la motociclista hasta el Hospital San Martín de Paraná, donde quedó bajo atención de los profesionales de salud.

Hasta el momento no se brindaron precisiones oficiales respecto de las lesiones sufridas por la conductora ni sobre su estado de salud. Las circunstancias en las que se produjo la primera colisión son materia de investigación.

En el sector también trabajaron efectivos de Policía Científica, quienes llevaron adelante las pericias correspondientes para establecer la mecánica del hecho. Asimismo, intervino personal municipal para colaborar con las tareas desplegadas en la zona.

La Fiscalía interviniente tomó conocimiento del episodio y dispuso las diligencias de rigor respecto de los conductores involucrados. Los resultados de las pericias serán incorporados a la investigación para determinar las responsabilidades en el siniestro.