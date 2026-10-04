Concordia: perdió el control de su auto y chocó contra un árbol

Un Renault Stepway despistó durante la madrugada en la esquina de P. del Castillo y Alberdi, en Concordia, y terminó contra un árbol. Sus dos ocupantes fueron trasladados al hospital.
Un siniestro vial en Concordia se registró durante la madrugada de este domingo, cuando un automóvil perdió el control y terminó impactando contra un árbol. Como consecuencia del choque, dos personas fueron trasladadas al hospital local.
El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 en la intersección de las calles P. del Castillo y Alberdi. Según informaron fuentes policiales, un Renault Stepway circulaba en sentido sur-norte por P. del Castillo cuando, por circunstancias que son materia de investigación, su conductor perdió el control.
El vehículo salió de su trayectoria y terminó chocando contra un árbol ubicado en inmediaciones de la esquina.
Dos personas fueron trasladadas
El automóvil era conducido por un hombre de 45 años, identificado como Marcelo Silveira, quien viajaba acompañado por una mujer de la misma edad, identificada como Claudia Evangelina Leiva.
Tras el impacto, ambos ocupantes fueron asistidos en el lugar por personal de emergencias y posteriormente trasladados por el servicio 107 hasta el nosocomio local.
Una vez en el hospital, quedaron a disposición de los profesionales médicos, quienes realizaron los controles correspondientes para determinar el estado de salud de ambos, publicó Diario Río Uruguay.
Investigan cómo ocurrió el choque
Hasta el momento, no se informaron precisiones sobre el carácter ni la gravedad de las lesiones que pudieron haber sufrido los ocupantes del Renault Stepway.
Las circunstancias que provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo son materia de investigación. En el lugar se realizaron las actuaciones correspondientes para establecer la mecánica del siniestro.
La intervención quedó a cargo de las autoridades policiales, que procuran determinar las causas del accidente ocurrido durante las primeras horas de este domingo en Concordia.