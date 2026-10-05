Milei encabezará una nueva reunión de Gabinete y recibirá a cuatro embajadores

El Gobierno nacional retomará este lunes su agenda de trabajo con una nueva reunión de Gabinete, que se realizará a las 10 en la Casa Rosada y estará encabezada por el presidente Javier Milei.

Durante el encuentro, los funcionarios analizarán los objetivos legislativos previstos para el último trimestre del año y los principales temas de gestión.

A las 13, en tanto, Milei participará en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno de la presentación de cartas credenciales de los embajadores del Reino de Bélgica, Irlanda, la República de Finlandia y el Estado de Israel.

La agenda del martes

El martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, retomará su habitual conferencia de prensa a las 11. Dos horas después se desarrollará una nueva reunión de la Mesa Política, en la que podría continuar el debate sobre la reforma electoral y la eliminación de las PASO.

Ese mismo día, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, participará a las 9 de la inauguración del Pabellón de Mujeres de Alto Riesgo, en Ezeiza.

Por su parte, el ministro de Salud, Mario Lugones, disertará pasado el mediodía en el AmCham Health Forum 2026, que se realizará en el Alvear Icon Hotel, en Puerto Madero.

Finalmente, a las 16, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, participará de la apertura de los Premios Revista Quórum, que se desarrollará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.