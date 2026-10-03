Frigerio destacó en París las oportunidades de Entre Ríos para exportar e impulsar inversiones

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, participó en París de una actividad de la Argentina Week y presentó ante representantes del sector privado el potencial productivo, agroindustrial y exportador de la provincia. Durante el encuentro, destacó las oportunidades para ampliar la presencia de productos entrerrianos en Europa y atraer nuevas inversiones.

La actividad se desarrolló en la Cámara de Comercio Internacional (ICC), donde gobernadores de distintas provincias expusieron, junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, las oportunidades de negocios y exportaciones de sus respectivos distritos.

En ese marco, Frigerio sostuvo que Entre Ríos buscaba formar parte del proceso de integración internacional de la Argentina y posicionarse como una provincia abierta a las inversiones y al desarrollo productivo.

El potencial exportador entrerriano

Durante su exposición, Frigerio destacó la presencia que ya tenían productos entrerrianos en los mercados europeos y señaló que existían posibilidades de ampliar ese vínculo comercial.

“Entre Ríos tiene un perfil productivo que ya está encontrando oportunidades en Europa y que puede crecer mucho más a partir del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea”, sostuvo.

El gobernador señaló que el acuerdo entre ambos bloques podía ampliar las posibilidades para las economías regionales y generar nuevas oportunidades de inversión y cooperación.

En ese sentido, puso el foco en el perfil agroindustrial de Entre Ríos y en la posibilidad de incrementar la participación de la producción provincial en los mercados internacionales.

Las condiciones para atraer inversiones

Frigerio también se refirió durante el encuentro a la situación económica argentina y a las condiciones que, según planteó, podían favorecer el crecimiento de las exportaciones y la llegada de inversiones.

El mandatario sostuvo que la Argentina había atravesado históricamente dos restricciones para su crecimiento: el desequilibrio fiscal permanente y la falta de dólares.

En ese contexto, mencionó las oportunidades vinculadas con el crecimiento de las exportaciones de petróleo, gas y minería, además del potencial de sectores como la agroindustria.

El gobernador también planteó la necesidad de reducir los obstáculos que afectaban a quienes producían e invertían. Entre ellos mencionó los impuestos distorsivos, la burocracia y las regulaciones que dificultaban el desarrollo de proyectos.

“El Estado tiene que ser un facilitador”, afirmó Frigerio al referirse al rol de la administración pública en la generación de condiciones para promover inversiones, exportaciones, producción y empleo.

El vínculo con los mercados internacionales

Durante su participación en la Argentina Week, el gobernador destacó además la presencia de representantes de 14 provincias en las actividades desarrolladas en París.

Para Frigerio, la participación de los distritos provinciales tenía un papel relevante en la estrategia de inserción internacional de la Argentina.

“El peso de las provincias en la política y en la trayectoria de la Argentina futura no es marginal, es trascendental”, subrayó.

El mandatario entrerriano también destacó el vínculo establecido con la Cámara de Comercio Internacional como una instancia para generar contactos comerciales y ampliar las posibilidades de negocios.

En ese marco, sostuvo que la participación provincial en estos encuentros permitía conectar la producción entrerriana con potenciales mercados e inversores internacionales.