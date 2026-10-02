El fiscal Gerardo Pollicita verificó que la defensa de Manuel Adorni tiene las claves de ocho billeteras de bitcoin. Ahora busca determinar si el exfuncionario las controlaba cuando realizó las operaciones que invoca para justificar su patrimonio.
La Justicia perita las ocho billeteras de bitcoin de Manuel Adorni en el marco de la causa que investiga al exjefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal federal Gerardo Pollicita ya comprobó mediante un procedimiento criptográfico que la defensa cuenta con las claves necesarias para controlar las ocho direcciones digitales, pero ahora busca determinar si esas cuentas fueron efectivamente administradas por el exfuncionario durante el período en el que asegura haber realizado las operaciones.
La medida se realizó después de que Matías Ledesma, abogado de Adorni, se presentara ante la Fiscalía Federal N°11 con una computadora y un sobre cerrado que contenía las claves de acceso a las direcciones de bitcoin informadas por su defendido.
Durante el procedimiento, la Fiscalía generó un mensaje de desafío para cada una de las billeteras. La defensa debía ingresar y firmar digitalmente esos mensajes utilizando las claves privadas. Luego, personal técnico especializado de la Policía Federal Argentina verificó las firmas para comprobar que las claves permitían controlar efectivamente las direcciones.
Qué busca determinar la Fiscalía
La comprobación técnica permitió establecer que la defensa posee las claves de las ocho direcciones. Sin embargo, ese resultado no determina por sí mismo quién utilizó las billeteras en el pasado ni demuestra que Adorni haya sido quien realizó las operaciones con bitcoin que ahora son analizadas.
Por ese motivo, Pollicita solicitó a la Policía Federal un informe con 29 puntos de pericia. Entre otros aspectos, se busca establecer cuándo fueron creadas las direcciones, cómo se generaron sus claves y si existen elementos técnicos que permitan determinar quién las controlaba durante el período señalado por el exfuncionario.
La investigación también apunta a reconstruir los movimientos realizados desde esas billeteras y determinar si las operaciones atribuidas a Adorni son compatibles con su explicación patrimonial. El fiscal procura establecer, además, si las transacciones pudieron ser efectuadas por una única persona o si requirieron la intervención de terceros.
La explicación de Adorni
Las ocho billeteras quedaron bajo análisis judicial después de que Adorni explicara que había obtenido US$ 591.544,61 mediante operaciones con criptomonedas realizadas antes de su llegada a la función pública. Según la explicación presentada por su defensa, esas operaciones se desarrollaron entre 2014 y 2018 y las ganancias permanecieron fuera del sistema financiero formal.
El exjefe de Gabinete sostuvo que esos fondos provenían de inversiones en bitcoin y que posteriormente utilizó parte de ese dinero para afrontar distintos gastos. La explicación fue presentada ante la Justicia luego de que la investigación detectara inconsistencias que derivaron en un requerimiento para que justificara el origen de su patrimonio.
La defensa afirmó que el capital utilizado para comenzar a invertir en criptomonedas provenía de ahorros familiares acumulados durante años a partir de la actividad laboral de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. Esa explicación también es objeto de investigación.
También investigan su patrimonio desde los 18 años
En paralelo con el análisis de las billeteras, la Justicia amplió el período de investigación patrimonial de Adorni y su esposa. El fiscal Pollicita solicitó reconstruir sus ingresos y bienes desde que ambos alcanzaron la mayoría de edad, con el objetivo de verificar el origen de los fondos que, según la defensa, permitieron realizar las primeras inversiones en criptomonedas.
En el caso de Adorni, la investigación se extendió hasta 1998, cuando cumplió 18 años. Para su esposa, el período comienza en 2000. Entre las medidas solicitadas se encuentran informes sobre sus antecedentes laborales, aportes previsionales, remuneraciones, empleadores y eventuales actividades como autónomos o monotributistas.
También se requirió información a los registros de la propiedad inmueble para establecer qué bienes estuvieron registrados a nombre de ambos durante los primeros años de su vida económicamente activa.
El próximo paso de la investigación
La pericia sobre las ocho billeteras será clave para contrastar la explicación brindada por Adorni con los registros técnicos de las operaciones realizadas con bitcoin.
El objetivo de la Fiscalía es determinar si existen elementos que permitan vincular al exfuncionario con esas direcciones durante el período en que asegura haber realizado las inversiones y, eventualmente, establecer la trazabilidad de los fondos, publicó Los Andes.
La causa continúa en etapa de investigación y todavía resta completar las distintas medidas de prueba ordenadas por Pollicita. Una vez reunidos esos elementos, el fiscal deberá evaluar los pasos procesales siguientes en el expediente por presunto enriquecimiento ilícito.