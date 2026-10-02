Entre Ríos con Vos acercó trámites y servicios provinciales a la Escuela Hogar de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Más de 12 áreas provinciales participaron del operativo realizado en Paraná. Los vecinos pudieron gestionar documentación, acceder a controles de salud, vacunación y realizar consultas. El dispositivo volverá a otro barrio dentro de 15 días.
Entre Ríos con Vos desplegó este viernes un nuevo operativo en la Escuela Hogar de Paraná para facilitar el acceso de los vecinos a trámites y servicios provinciales. Desde las 14 horas, más de 12 áreas concentraron su atención en un mismo lugar para evitar traslados hacia el centro de la ciudad.
Agustín Curuchet, director de Vinculación Ciudadana, explicó que la propuesta busca descentralizar la atención. "Queremos salir también del centro, donde todo pasa en esas cuatro o cinco cuadras de la capital, y poder estar cerquita de la gente con trámites y servicios", señaló.
Entre las gestiones disponibles se encontraron trámites del Registro Civil, DNI y partidas de nacimiento, además de controles de salud, vacunación, información odontológica y consultas ante distintos organismos provinciales. "La lógica es que no tengan que trasladarse, tomar un colectivo ni pedir un día en el trabajo para hacer un trámite", destacó Curuchet.
El operativo llegará a otros barrios y localidades
Los dispositivos se realizan aproximadamente cada 15 días en Paraná, mientras que una vez por mes la propuesta se traslada a otras localidades entrerrianas. El último operativo fuera de la capital provincial se desarrolló en Nogoyá y la próxima ciudad prevista es Diamante.
Curuchet adelantó que dentro de 15 días se instalarán en otro barrio de Paraná, todavía a definir. Además, aclaró que quienes tengan una consulta correspondiente a un área que no esté presente también pueden acercarse. "Le vamos a tomar la consulta y en la semana se la vamos a intentar resolver", aseguró.
La iniciativa ya pasó por San Agustín, Parque Gazzano y barrio AATRA. Según detalló el funcionario, en el primero de los operativos participaron alrededor de 500 personas, mientras que las siguientes jornadas también registraron una importante convocatoria.
Cómo conocer los próximos operativos
Los dispositivos incluyen además espacios destinados a las infancias, para que los adultos puedan realizar sus trámites mientras los niños participan de distintas propuestas recreativas.
"En cada dispositivo que hacemos nos va un poquito mejor", valoró Curuchet, quien remarcó que el objetivo es mantener una "actitud de servicio" y escuchar las necesidades planteadas por los vecinos.
Las próximas fechas, lugares, organismos participantes y trámites disponibles serán informados a través de los canales de la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana y del sitio oficial del programa Entre Ríos con Vos.